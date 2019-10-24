HABER

Kırklareli'nde Teke Deresi'ne karışan atık araştırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Teke Deresi'ne karışan atık araştırılacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Teke Deresi kirlilik nedeniyle gri ve beyaz renge büründü.

Derenin Dokuzhöyük köyünden geçtiği alanda dere suyu gri ve beyaz renk aldı. Balık ölümlerinin de yaşandığı derenin bazı kısımlarında ise suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu. Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulundu ve sudan numune aldı.

Köy Muhtarı Adem Balsak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teke Deresi'nde yaklaşık 2 haftadır renk değişikliği yaşandığını ve koku meydana geldiğini söyledi.

Kirlilikten dolayı tarım arazilerini sulayamaz duruma geldiklerini aktaran Balsak, "Su yazık boşa akıp yok olup gidiyor. Tarım arazilerimizi sulayamıyoruz, hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Vatandaşlar traktörlerle suya girmek istemiyor. Derenin tabanı yosun yaptı. Kirlilik giderek artıyor, her gün yoğunlaşıyor. Son bir haftadır hiç eksilmeden devam ediyor. Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Yetkililer fabrikalardan, üretim yerlerinden araştırırlarsa sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ben vatandaşlarla karşı karşıya kalıyorum. Zaman zaman koku ve balık ölümleri oluyor. Bizim için insan sağlığı ve yaşam önemli. Su hayattır. Suyun olmadığı yerde yaşanmaz." diye konuştu.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
AFAD ve Kızılay'dan Suriyelilere yardımAFAD ve Kızılay'dan Suriyelilere yardım
Çocuğu ölümden çekip almıştı, kahraman esnaf konuştuÇocuğu ölümden çekip almıştı, kahraman esnaf konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kirlilik renk Teke Deresi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Tarihi karar: Bir cinayetten 16 kişiye idam cezası!

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

9 aydır İsrail'de tutuklu bulunan foto muhabiri Mustafa Kharouf serbest bırakıldı

9 aydır İsrail'de tutukluydu! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü taciz etmeyi sürdürürse harekat planlarımızı yapacağız

Erdoğan: Terör örgütü taciz etmeyi sürdürürse...

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' tepkisi: Endişe duyuyoruz

Maltepe'de fatura ödemeye giden vatandaşlara dolandırıcılık şoku

Fatura ödemeye giden vatandaşlar hayatının şokunu yaşadı

HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

HSK'da kritik atamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.