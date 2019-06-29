Kırkpınar güreşlerinde kural değişikliği

"Kırkpınar ve yağlı güreş yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bu yıl artık puanlama kaldırıldı. Daha önce pehlivanlar 30 dakika serbest güreşiyorlardı. Yenişemediği takdirde bir 5 dakika su ve yağ molası veriliyordu. Ardından paça bağları bağlanıyor ve 10 dakika puanlama güreşi yapılıyor ve ondan sonra altın puanlamaya gidiliyordu.

Yeni sistemde 10 dakikalık puanlama bölümünün kaldırıldığını ve direkt altın puan bölümüne geçileceğini belirten Gürkan, yeni sistem hakkında şu bilgileri aktardı:

Geçen yıl düzenlenen güreşlere 2 bin 299 pehlivanın katıldığını hatırlatan Gürkan, "Bu yıl bu sayıyı geçerek yeni bir rekora imza atacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Haftası için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yeni uygulamaya göre 40 dakika güreş yapılacak. Eğer yenişme olmazsa ardından doğrudan hiç ara vermeden hakem, yanında taşıdığı paça bağlarını hemen pehlivanlara bağlayarak, doğrudan altın puana geçilecek. Bu da güreşlerin hızını ve kalitesini arttıracak. Kıran kırana bir güreş olacağını umut ediyoruz."

Gürkan, güreşlerin yapıldığı Sarayiçi'nde trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Tunca Nehri üzerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca portatif köprü kurulduğunu da ifade etti.

- "Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar olmasıdır"

Kırkpınar Stadyumu'nun yenilenme işinin 2017 yatırım programına alınmasına rağmen seçimler, referandum gibi durumlar nedeniyle yapılamadığını, artık Türkiye'nin önünde uzun süre seçimsiz bir dönem olduğunu belirten Gürkan, demokraside yöneticilerin değişebileceğini ancak aslolanın tüm Türkiye'nin güçlenmesi için çalışılması olduğunu vurguladı.

Gürkan, Türkiye'ye çeşitli sözlü saldırıların devam ettiğini belirterek Amerika'nın ve NATO'nun açıklamalarını buna örnek gösterdi.