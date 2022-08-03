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Kirlenmiş fırın gözünüzü korkutmasın! Temizlemesi 5 saniye

03.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak temizliği ev temizliğinde en çok uğraştıran noktalardan biri. Özellikle fırın, ocak gibi çelik eşyalarla dolu olan mutfağın temizlenmesi gözünüzü korkutmasın. Çelik aletlerde biriken inatçı, kurumuş lekeler normal şartlarda ovalamaktan kolunuzun ağrısına neden olabilir. Çelik aletlerin uzun sürekli parlak ve ilk günkü gibi yeni görünmesini sağlayacak basit bir yöntem var.

Kirlenmiş fırın gözünüzü korkutmasın! Temizlemesi 5 saniye

Çelik eşyaların ağırlıklı olarak yer aldığı mutfaklarda temizlik yapmak özellikle yorucu olabiliyor. Kurumuş, inatçı lekelerin olduğu ocak üstleri, beyaz eşyaların dışları ve fırın içlerini temizlemek sinir bozucu olabiliyor.

İLK GÜNKÜ GİBİ PARLATIR

Temizlik profesyonellerinden biri sosyal medyadan paylaştığı ipucu ile dikkatleri üzerine çekti. Yapılan paylaşımda temiz ve yumuşak bir bezin üzerine bebe yağı döküp silmenin çeliği parlattığını iddia ediyor.

Çay poşetini klozete atın ve olacakları bekleyin! İnanılmaz...Çay poşetini klozete atın ve olacakları bekleyin! İnanılmaz...

Bebek yağını buzdolabı kapısına, ocağa, kapı kollarına, ekmek kızartma makinesine ve çaydanlık silmek ve parlatmak için kullanabilirsiniz.

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Bir başka videoda ise bir beze bebe yağı sürerek ocağını, çatal bıçak takımını ve hatta fırınının üzerindeki davlumbazı bile temizliyor. Bebe yağını kullananlar ise işe yaradığını belirterek, teşekkür eden yorumlar paylaştı.


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Çay poşetini klozete atın ve olacakları bekleyin! İnanılmaz...Çay poşetini klozete atın ve olacakları bekleyin! İnanılmaz...
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