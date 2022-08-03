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Çay poşetini klozete atın ve olacakları bekleyin! İnanılmaz...

03.08.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay, ülkemizde sudan sonra en çok içilen içecek. Yaz kış demeden günün her saati tükettiğimiz çayı ev temizliğinde kullanmayı düşündünüz mü? İnanılmaz etkileri olan çayı; tuvalet temizliğinden parke parlatmaya, buzdolabından mikrodalga temizlemeye kadar birçok alanda güvenle kullanabilirsiniz. Hatta sıcak yaz aylarında giymekten kokan ayakkabıların kokusunu dahi çay sayesinde yok edebilirsiniz.

Çay poşetini klozete atın ve olacakları bekleyin! İnanılmaz...

Çayı içmek dışında başka bir alanda kullanmayı denediniz mi? Artık deneyeceksiniz! İnanması çok zor ama çay ev temizliğinde harikalar yaratıyor. Çayın içeriğindeki bazı bileşikler tozu önler, parke ve zeminlere parlaklık katar. Bir kere deneyip sonucunu gördüğünüzde artık hep temizlikte çay kullanacaksınız.

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AYAKKABIDAKİ KÖTÜ KOKULARI YOK EDER

Çay sadece temizlikte değil aynı zamanda kötü kokuları yok etmekte de harikalar yaratıyor. Sıcaktan ve çok giyilmekten kokmaya başlayan ayakkabıdaki kokuyu gidermek için ayakkabının içine bir çay poşeti bırakın. Hatta etkisini artırmak için demlenmiş ve kurutulmuş poşet çay koyabilirsiniz.

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BUZDOLABI MİS GİBİ KOKSUN

Dışarıdan alınan besinlerin kokusu ve buz kokusu buzdolabının kötü kokmasına neden olur. Kapağı açar açmaz yüzünüze vuran o kokudan kurtulmak istiyorsanız hemen kurumuş çay yapraklarını ağzı açık bir kaba koyarak buzdolabına bırakın. Çay poşetleri, tıpkı kabartma tozu gibi buzdolabı kokularını emebilir. Ya da ağzı açık bir kabı kurumuş çay yapraklarını bir veya iki gün buzdolabına koyabilirsiniz. Yapraklar keskin sarımsak ve soğan kokularını bile emecektir.

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Yemek hazırlarken kokulu bir şey doğradıysanız, kokuyu gidermek ve emmek için ellerinizi çay yapraklarıyla ovmayı deneyin.

PARKELERİ ÇAYLA PARLATIN

Siyah çay, tarihi boyunca pek çok parke zemini paspaslamak için kullanılmıştır. Çaydaki tanik asit, mat eski parke zemini temizler ve parlaklık katar. Çay kullanarak parke zemini temizlemek için şu birkaç adımı izleyin:

Bir tencereye su kaynatın ve suya beş ila altı poşet çay ekleyin. Isıyı kapatın ve çayın oturmasına ve yaklaşık 10 dakika demlenmesine izin verin.

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Çayı dikkatlice paspas kovanıza dökün. Gerekirse sıcaklığı düşürmek için soğuk su ekleyin. Sırılsıklam bir paspas istemediğiniz için paspasınızı çay suyunun içine koyun ve iyice sıkın.

Çay solüsyonunun herhangi bir renk değişikliği oluşturmadığından emin olmak için küçük bir alanı gizli bir yerde paspaslayarak başlayın. Renk değişikliği yoksa, paspas suyunuz olarak çay solüsyonunu kullanarak zemini normalde yaptığınız gibi paspaslayın. Zeminin kurumasına izin verin.

Bu yöntem parke zeminleri temizlemek için iyi olabilir, ancak laminant parke zeminleri paspaslamak için çay kullanmamalısınız.

MİKRODALGA TEMİZLİĞİNDE ÇAY KULLANIMI

Suyu kaynatın ve tencereyi ocaktan aldıktan sonra demlemek için birkaç yeşil çay yaprağı ekleyin. İşlenecek kadar soğuduktan sonra, mikrodalga fırınınızın içini ve dışını yıkamak için çay suyunu kullanın. Kokuları gidermeye ve taze kokulu bir koku eklemeye yardımcı olacaktır.

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ŞÖMİNELERİNİZİ ÇAY İLE YENİLEYİN

Şömineyi temizlemeden önce, küle ıslak çay yaprakları ekleyin. Nem, külün emilmesine yardımcı olur, böylece etrafa üflenmez.

AYNA VE CAMLAR ÇAYLA PARLASIN

Soğuk demlenmiş çayı bir sprey şişesine koyup ayna ve pencereleri ışıl ışıl yapmak için kullanabilirsiniz.

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KLOZET TEMİZLİĞİNDE ÇAY MUCİZESİ

Tuvalete birkaç çay poşeti atın. Yaklaşık bir saat "dik" olmalarına izin verin ve sonra atın. Bir fırça ile ovalayın ve olacakları izleyin.

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HALILARDAKİ KÖTÜ KOKULARI ÇAY İLE TEMİZLEYİN

Kurutulmuş veya demlenmiş çay yapraklarını kokulu bir halının üzerine serpin ve süpürmeden önce 20 ila 60 dakika bekletin. Demlenmiş çay yapraklarını kullanmak için önce kurutun çünkü çok ıslanırlarsa halıyı lekeleyebilirler. Güzel bir koku bırakmak için limon veya nane gibi aromalı bir çay deneyin. (Karar)


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