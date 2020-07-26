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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul narkotik polisinin düzenlediği operasyonda hakkında 2 farklı kırmızı bülten kararı bulunan Ürdün uyruklu uluslararası uyuşturucu baronu W.I.A.K. yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Sarıyer’de düzenledikleri operasyonda uluslararası uyuşturucu baronu W.I.A.K.’yi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; narkotik ekipleri yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda İstanbul Sarıyer’de lüks bir villaya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında Brezilya’dan Avrupa ülkelerine 545 kilogram kokain maddesi ihraç etmek suretiyle “Uluslararası Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Üye Olmak” suçundan Brezilya makamlarınca hakkında 2 farklı kırmızı bülten çıkarılan ve toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı için iadesi istenilen uluslararası uyuşturucu baronu Ürdün uyruklu W.I.A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin lüks villada yaptıkları aramada çok sayıda sahte pasaport ve sahte kimlik ele geçirdi.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın W.I.K. ve R.S. isimleri adına sahte kimlik kullandığı ve Sırbistan, Ürdün, Brezilya, Kuzey Makedonya ve İspanya vatandaşlıklarına sahip olduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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