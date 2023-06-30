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Kırmızı et tüketirken dikkat! Vücuda zararlarına inanamayacaksınız!

30.06.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kırmızı et tüketiminde zirve yaşanıyor. Etin bozulmasını önlemek için doğru saklanması çok önemli. Ayrıca kesim sonrası etin bakteri ile enfekte olmaması için doğru şekilde saklanması gerekiyor. Kırmızı etin faydası kadar zararı da bulunuyor. İşte Fazla kırmızı et tüketiminin vücuda verdiği zararlar....

Kırmızı et tüketirken dikkat! Vücuda zararlarına inanamayacaksınız!

Sağlıklı bir vücut için, haftada maksimum 500 gram yağsız, pişmiş kırmızı et tüketmelisiniz. Bu ölçüyü dengeli bir şekilde haftanın günlerine bölmelisiniz. Böylece vücudunuz için gerekli olan proteini almış olacak ve fazla et tüketiminden dolayı hastalık risklerini azaltacaksınız.

FAZLA KIRMIZI ETİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Kronik hastalık riskinden korunmak için kırmızı eti, haftada 500 gramdan fazla tüketmemelisiniz. Özellikle ailesinde kardiyovasküler hastalıklar bulunanlar, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü olan kişiler daha dikkatli olmalılar.
Doymuş yağ ve sodyum içeriğinin yüksek olduğu kırmızı etin fazla tüketimi, felç, obezite, gut, kardiyovasküler rahatsızlıklar, tip2 diyabet ve kanser gibi hastalıkları tetikliyor.
Yüksek oranda protein alımı ise idrarda kalsiyum seviyesini arttırarak dokulara zarar veriyor, böbrek ve karaciğerin aşırı çalışmasına sebep oluyor.

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-Sindirimi zorlaştırır.
-Su tüketmeyi unutmayın.
-Fazla yağ safra kesesine zararlıdır.
-Eklem ağrıları ve böbrek taşı riskini arttırır
-Kolesterolü fırlatır.
-Kansere sebep olur.

ET TÜKETTİĞİNİZDE YAPILACAKLAR

-Kabızlık yaşamamak için günde en az 8-10 bardak su için.
-Sindirimi kolaylaştırmak ve hazımsızlık problemi yaşamamak için eti iyice çiğneyerek yutun.
-Tükettiğiniz etin yağsız olmasına mutlaka dikkat edin.
-Etle birlikte kalorisi yüksek içecekler içmeyin.

-Yatmadan en az 4 saat öncesine kadar et tüketiminden uzak durun.
-Pişirme yöntemi olarak ızgara yada haşlamayı seçin.
-Etin yanında mutlaka sebze ve meyve tüketin.
-Sindirimi kolaylaştırmak için et tükettiğinizde mümkün olduğunca fazla hareket edin.

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MİDE VE PANKREAS KANSERLERİNİ TETİKLİYOR

Fazla kırmızı et tüketimi başta kalın bağırsak olmak üzere mide ve pankreas kanserleriyle yakından ilişkili. Kırmızı et, bağırsaklarda emilimi sırasında serbest radikaller oluşturabiliyor. Ayrıca yeterince lifli beslenilmezse, bağırsaklarda kalma süresi uzuyor ve sorun oluşturuyor.
Kanser gelişimi riski, fazla kırmızı et tüketmeyenlere oranla tüketenlerde daha yüksek.

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kırmızı et

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