Kırmızı halıda yürüyen ünlülerin sırlarını açığa çıkarıyoruz! Neler yapıyorlar neler

ZAYIF GÖSTEREN İÇ ÇAMAŞIRI
Hemen hemen tüm ünlüler bunu giyiyor. Özel vücut şekillendirici iç çamaşırı, çekici olmayan kıvrımlardan kurtulmaya yardımcı olur. Bunu kullanan ünlülerden biri de Kim Kardashian.
ÇİFT TARAFLI BANT
Boyun çizgisinin tam olarak olması gereken yerde kaldığından emin olmak için, çift taraflı bantla düzeltmeniz gerekir. Sadece görünür olmadığından emin olun!
POPO PEDLERİ
Kalçalarınızı daha da belirginleştirmek için silikon kalça pedleri kullanabilirsiniz. Kristen Bell, Altın Küre'nin hazırlık süreci boyunca Instagram hikayelerinde bu hileyi ortaya çıkaracak kadar cesurdu.
KAŞLARA YAPIŞTIRICI SÜRMEK
Beyonce'nin makyaj sanatçısı Sir John, Elmer'in yapıştırıcı çubuğunu kullanmanın kaşlarla baş etmenin en iyi yolu olduğunu iddia ediyor. Bu ürün uzun ömürlüdür, ancak kolayca çıkarılabilir ve gözenekleri tıkamaz.
BANT İLE YÜZ GERME
Lady Gaga yüzüne bant parçaları koyarak güne başlıyor. Bu, genellikle aşırı derecede pahalı olan plastik cerrahi için harika bir alternatiftir.
SÜRTÜNMEYİ ÖNLEMEK İÇİN DEODORANT
Bacaklar arasındaki sürtünmeyi önlemek için oyuncu Amy Schumer tüm kadınların yaz aylarında kullanabileceği harika bir hileyi instagram hesabından yayınladı. Tek yapmanız gereken, uyluklar arasına bir miktar deodorant sürmek.
VÜCUT MAKYAJI
Dekolte ya da mini bir elbise giydiğinizde vücudunuza da makyaj yapmanız gerekebilir. Christina Hendricks, cildinin mükemmel görünmesini sağlamak için fondöten karışımıyla vücut losyonu kullanıyor.
SİLİKON SÜTYEN
Silikon sütyen askısız bir elbise veya sırtı açık bir kıyafet için olmazsa olmazdır. Nicole Richie de dahil olmak üzere pek çok ünlü kırmızı halıda bu sütyeni
ETKİNLİK BOYUNCA STİLİSTLERİN VARLIĞI
Güzel giyimli ünlülerin yanında genellikle onları çevreleyen kişileri pek farketmiyoruz ama onları mükemmel yapan şey stilistleri. Kırmızı halıdaki görevi, elbiseyi sürekli izlemek ve meydana gelebilecek herhangi bir sorunu düzeltmektir.
DAHA BÜYÜK AYAKKABI GİYMEK
Ayakların şişmesini önlemek, ayak vurmasına karşı pedler kullanmak için birçok ünlü büyük ayakkabı giyiyor.
TOPUKLU AYAKKABI
Boy konusunda kendinden emin olmayan erkek yıldızlar, küçük topuklu ayakkabılar tercih ediyor. Tom Cruise bu hileye sık sık başvuruyor.
ACİL DURUMLARA HAZIR OLUN
Emma Watson, kırmızı halı etkinliği sırasında güvende olmanın ne olduğunu gösterdi. Acil bir durum eğlenceyi bozmamalıdır. Bu yüzden güvenlik pimleri, anında leke çıkarıcı, çift taraflı bant ve en sevdiğiniz atıştırmalıkları unutmayın.
En çok hangi ipucunu yararlı buldunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum