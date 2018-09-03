Kırmızı halıda yürüyen ünlülerin sırlarını açığa çıkarıyoruz! Neler yapıyorlar neler

ZAYIF GÖSTEREN İÇ ÇAMAŞIRI

Hemen hemen tüm ünlüler bunu giyiyor. Özel vücut şekillendirici iç çamaşırı, çekici olmayan kıvrımlardan kurtulmaya yardımcı olur. Bunu kullanan ünlülerden biri de Kim Kardashian.

ÇİFT TARAFLI BANT

Boyun çizgisinin tam olarak olması gereken yerde kaldığından emin olmak için, çift taraflı bantla düzeltmeniz gerekir. Sadece görünür olmadığından emin olun!

POPO PEDLERİ

Kalçalarınızı daha da belirginleştirmek için silikon kalça pedleri kullanabilirsiniz. Kristen Bell, Altın Küre'nin hazırlık süreci boyunca Instagram hikayelerinde bu hileyi ortaya çıkaracak kadar cesurdu.

KAŞLARA YAPIŞTIRICI SÜRMEK

Beyonce'nin makyaj sanatçısı Sir John, Elmer'in yapıştırıcı çubuğunu kullanmanın kaşlarla baş etmenin en iyi yolu olduğunu iddia ediyor. Bu ürün uzun ömürlüdür, ancak kolayca çıkarılabilir ve gözenekleri tıkamaz.

BANT İLE YÜZ GERME

Lady Gaga yüzüne bant parçaları koyarak güne başlıyor. Bu, genellikle aşırı derecede pahalı olan plastik cerrahi için harika bir alternatiftir.

SÜRTÜNMEYİ ÖNLEMEK İÇİN DEODORANT