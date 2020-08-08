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Kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sivas’ta kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinde patlama meydana gelen sürücü neye uğradığını şaşırdı, otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı.

Kırmızı ışıkta beklerken kabusu yaşadı

Edinilen bilgiye göre olay Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi.

İsmet Günaltay yönetimindeki 58 FF 282 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmında patlama meydana gelerek dumanlar çıktı. Sürücü kendini araçtan dışarı atarak kurtardı. Daha sonra hareket eden otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Otomobil bir anda alev almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Alevler içinde kalan otomobili çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kaydetti. Otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayı anlatan sürücü İsmet Günaltay, “Ben geldim lambalarda durdum. Ondan sonra araba patlama yaptı. Ben kendimi kurtardım. Arabada kendi kendine buraya geldi. Birden bire yanmaya başladı. Araba 93 model, 16-17 yıldır bende’’ şeklinde konuştu.

İHA

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