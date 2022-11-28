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  4. Kırmızı ışıkta beklerken start-stop devreye girdi, gelen trafik cezasıyla şoke oldu! Türkiye'de tekim; 3 gündür bu cezaya gülüyoruz"

Kırmızı ışıkta beklerken start-stop devreye girdi, gelen trafik cezasıyla şoke oldu! Türkiye'de tekim; 3 gündür bu cezaya gülüyoruz"

28.11.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da şaşkınlık veren bir olay yaşandı. otomobili kırmızı ışıkta beklerken 'Start-stop' özelliğinin devreye girmesiyle stop eden Ersel Sezgin, adresine gelen trafik cezası karşısında şoke oldu. 30 yaşındaki Sezgin'e fahri trafik müfettişi tarafından kavşakta aracını durdurduğu gerekçesiyle 196 lira ceza kesildi. Ödediği cezaya mahkeme yoluyla itiraz eden Sezgin, "Türkiye'de tekim; 3 gündür bu cezaya gülüyoruz" diye konuştu.

Kırmızı ışıkta beklerken start-stop devreye girdi, gelen trafik cezasıyla şoke oldu! Türkiye'de tekim; 3 gündür bu cezaya gülüyoruz"

Samsun'da belki de Türkiye'de tek olan bir trafikte 'start-stop' cezası vakası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde pazarlamacı olarak çalışan Ersel Sezgin, 16 Kasım'da Kılıçdede Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde trafik ışıklarında beklerken, yakıt tasarrufu amacıyla kiralık kullanıldığı start-stop özellikli otomobili stop etti. Yoluna devam Sezgin, adresine gelen trafik cezası karşısında şoke oldu. Sezgin, çevredeki fahri trafik müfettişi tarafından kendisine 'Kavşaklarda aracın motorunu durdurmak' suçundan 196 TL ceza kesildiğini öğrendi. Sezgin, ödemesini yaptığı cezanın iptali için Samsun 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

'3 GÜNDÜR BU CEZAYA GÜLÜYORUZ'

Mahkemeden gelecek kararı bekleyen Sezgin, "Kiralık bir araç kullanıyordum. Otomobilin fabrika çıkışlı kendi özelliği olarak start-stop bulunuyordu. 4'lü kavşakta bekleme yaptığım esnada start-stop devreye girdi ve araç stop etti. Sonrasında trafikte yolculuğuma devam ettim. Yaklaşık 2 gün sonra posta yoluyla evime trafik cezası geldi. Ceza tutanağında, 'Trafikte aracın motoru durdurmak' ibaresi bulunuyordu.

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EMNİYETE GİDİP CEZAYI SORDUM, POLİSLER DE BANA GÜLDÜ"

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Arkadaşlarıma attım cezayı, böyle bir ceza var mı dedim. Arkadaşlarım güldüler, hepsi çok şaşırdı. Emniyete gidip cezayı sordum, polisler de bana güldüler. Adliyeye gidip cezaya itiraz etmek istedim. Memur arkadaşların da gülmesine sebep oldum. Cezayı yediğim günden beridir bu duruma gülüyoruz diyebilirim. 196 TL bir ceza ödedim, eğer karar lehime olursa parayı bana iade edecekler. Bu cezayı Türkiye'de yiyen belki ilk insan ben oldum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik cezası

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