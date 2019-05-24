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Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüye pompalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Antalya’da bir servis sürücüsü taşıdığı 20 personelle birlikte kırmızı ışıkta beklediği sırada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Antalya’da bir servis sürücüsü taşıdığı 20 personelle birlikte kırmızı ışıkta beklediği sırada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Saldırıda şans eseri yolculardan yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 14.00 sırasında Alanya’nın İncekum Mahallesi merkez kavşağında meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelin 07 C 32329 plakalı minibüsüyle personel taşımacılığını yapan Abdullah G, kırmızı ışıkta beklediği esnada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden kişi veya kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu şoför koltuğunda bulunan Abdullah G, yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah G, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüs içindeki 20 kişinin şans eseri yaralanmadığı öğrenildi. Jandarma olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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