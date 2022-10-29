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Kırmızı kategorideydi, ölü bulundu! Sadece kafası ve ayakları kaldı

29.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te Akdoğmuş ve Koçlu köyü sınırlarında nesli tükenme tehlikesi altındaki ve kırmızı kategoride yer alan çizgili sırtlan, ölü bulundu. Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, ''Tarafımızca yapılan çalışmada sadece çizgili sırtlanın kafası ve ayak kısmının kaldığını fark ettik. Köpekler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Nesli tükenmekte ve kırmızı kategoride yer alıyordu'' ifadelerini kullandı.

Kırmızı kategorideydi, ölü bulundu! Sadece kafası ve ayakları kaldı

Siirt Akdoğmuş köyünde çiftçilik yapan Osman Şen adlı vatandaş, bağına yakın alanda çizgili sırtlanı fark etti. Şen, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın sadece kafası ve bacaklarının olduğunu belirledi.
Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, kırmızı kategoride yer alan çizgili sırtlanın köpekler tarafından öldürüldüğünü belirlediklerini söyledi.

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Şeker, “Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak bize gelen bir ihbar üzerine Akdoğmuş köyü yakınlarında Botan Vadisi Milli Parkımıza yakın bir alanda nesli tükenmekte olan kırmızı kategoride yer alan çizgili sırtlanımızın öldürüldüğüne dair bir haber aldık. Alanımızda yaptığımız incelemelerde özellikle bir kurşun veya bir saçma izinin olmadığı alanda özellikle köylülerin hayvancılık faaliyeti nedeniyle köpek bulundurduğu ve bu gelen köpeklerin özellikle dışardan gelen tehlikelere karşı savunmacı bir tavır sergilemesi nedeniyle çizgili sırtlanı öldürdüğünü fark ettik.

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SADECE KAFASI VE AYAK KISIMLARI KALMIŞ

Tarafımızca yapılan çalışmada sadece çizgili sırtlanın kafası ve ayak kısmının kaldığını fark ettik. Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yapılan incelemede vatandaşlarımızla sohbette bulunduk. Yapılan bilgi alışverişinde bu hayvana zarar verilmemesi gerektiğini, kişilerin zarar vermesi karşısında idari para cezası ve tazminat ile karşılaşabileceklerini söyledik. Özellikle yaban hayatını hep beraber yerinde besleyelim ve gelecek nesillerin bu türleri görebilmeleri ve sürdürülebilir bir yaban hayatı için bu türlerimizi ve canlılarımızı korumamız gerektiğini bildirdik” dedi.
Çizgili sırtlanı görüp yetkililere haber verdiğini belirten Osman Şen adlı vatandaş ise, “Çiftçilikle uğraşıyorum, bağıma yakın bir mevkide çizgili sırtlan gördüm. Ölü bir halde gördüm, yetkili makamlara bildirdim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelip incelemede bulundu. Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Gördüğümde ben de çok şaşırdım. Muhtemelen çoban köpekleri parçalamış olabilir. Öyle düşünüyorum” diye konuştu.

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(İHA)

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Siirt sırtlan

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