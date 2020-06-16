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  4. Kırmızı listede yer alıyor! Kars'ta alaca sansar görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyor! Kars'ta alaca sansar görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 10:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce Kars’ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan arazi çalışmalarında, nesli tehlikede olan alaca sansar (Vormela peregusna) görüntülendi.

Kırmızı listede yer alıyor! Kars'ta alaca sansar görüntülendi

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi ile türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan arazi denetimi ve yaban hayatı gözlemlerinde, Kars kırsalında nesli tehlikede olan alaca sansar görüldü. Yaban hayatında ender rastlanan türlerden alaca sansarın görüntülenmesi ise heyecanla karşılandı.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Öte yandan Alaca sansar, yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırıldığı 'IUCN Red List Categories and Criteria'nın kırmızı listesinde yer alıyor.

Kaynak: İHA

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