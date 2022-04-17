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  4. Kırmızı listede yer alıyor! Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan Tunceli'de görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyor! Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan Tunceli'de görüntülendi

17.04.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan porsuk görüntülendi.

Kırmızı listede yer alıyor! Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan Tunceli'de görüntülendi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Düzgün Baba Dağı civarında Yazar ve Doğasever Caner Canerik tarafından IUCN’nın kırmızı listesinde koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk yiyecek ararken görüntülendi.

Porsuğu önce karınca yiyen sandığını söyleyen Caner Canerik, “Ancak daha yakınına gittiğimde porsuk olduğunu fark ettim. Sürekli doğayı geziyorum bazı türleri kayıt altına almak için. Şansım yaver gitti ve koruma altında bulunan porsuğu görüntüledim. Uzun süre toprakta ve çalılık alanda yiyecek arayan porsuk daha sonra gözden kayboldu” dedi. (İHA)

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Tunceli
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