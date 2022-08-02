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Kırmızı üzümün hiç bilinmeyen mucizevi faydalarını duyunca şaşıracaksınız!

02.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı üzüm doğanın en güzel armağanlarından biri. Aynı zamanda doğal bir antibiyotik ve gerçek bir sağlık deposudur. Hem lezzetli hem de sağlıklı kırmızı üzümün faydaları saymakla bitmiyor. İşte kırmızı üzümün hiç bilinmeyen mucizevi faydaları...

Kırmızı üzümün hiç bilinmeyen mucizevi faydalarını duyunca şaşıracaksınız!

Vitamin açısından oldukça zengin olan kırmızı üzümün içerisinde; Vitamin A, C, B6, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, folat, magnezyum ve selenyum içeriyor. Aynı zamanda çok güçlü bir antioksidan olan kırmızı üzüm, hastalıklara karşı güçlü bir koruma kalkanı oluştruyor. Bu sayede, kalp, diyabet ve kanser gibi hastalıklara karşı savaşabilir. Peki kırmızı üzümün en etkili faydaları nelerdir? Kırmızı üzümün hiç bilinmeyen etkenleri haberimizde...

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KIRMIZI ÜZÜMÜN EN ETKİLİ FAYDALARI

İçeriğinde güçlü bir antioksidan olan Resveratrol barındıran kırmızı üzüm, kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Kırmızı üzüm bol miktarda lutein, zeaksantin göz sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. İçeriğindeki karotenoid sayesinde göz hücrelerini korur, katarakt ve yaşa bağlı makülerdejenerasyon gibi kronik göz hastalıklarının riskini azaltır.

Yüksek miktarda içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürür.

Kabızlık için çok ideal bir meyvedir. Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde doğal müshil görevi görür. Düzenli olarak tüketildiğinde kronikleşmiş kabızlığa çare olur.

Meme kanseri ve kolorektal kanser gibi çeşitli sağlık problemleri söz konusu olduğunda kırmızı üzüm oldukça faydalıdır.
Antosiyaninler ve protonosiyanidinler, kanserleri hücrelerin büyümesini yavaşlatır.

Kırmızı üzüm iyi bir enerji kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca anti-inflamatuar gücü sayesinde kemoterapinin etkilerini azaltır.

Hafızayı güçlendirerek, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Enfeksiyon ve iltihaplar için oldukça etkilidir. Kurutucu özelliği vardır.

Diyabetli hastalar için faydalı bir besindir. İnsülin duyarlılığını ortaya koyan birçok araştırma mevcuttur.

Kırmızı üzümdeki polifenoller, kalp hastalığı riskini azaltır, sağlıklı kan akışını ve işlevini sürdürmek için kan damarlarının gevşemesi sağlar.

ÜZÜMÜN BESİN DEĞERİ

Üzüm Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 69 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Salkım (Küçük) yani 70 gramlık miktarında Üzüm 49 kalori bulunmaktadır.

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