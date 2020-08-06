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Kirpik lifting yaptırmak isteyenler dikkat! Bunlar olursa hemen göz doktoruna başvurun...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son yılların en popüler uygulamaları arasında bulunan kirpik lifting, maskara kullanmaya gerek kalmadan kirpiklerin daha dolgun görünmesini sağlayan bir güzellik işlemidir. Bu işlem özellikle kısa ve düz kirpiklere sahip olan kişiler tarafından tercih edilir. Peki, kirpik lifting nasıl uygulanır? Uygulama sırasında nelere dikkat edilmelidir? İşte merak edilen tüm detaylarıyla kirpik lifting…

Kirpik lifting yaptırmak isteyenler dikkat! Bunlar olursa hemen göz doktoruna başvurun...

Her kadın etkileyici bakışlara sahip olmak ister. Kirpik lifting uygulaması kirpiklerin daha hacimli görünmesini sağlayarak gözlere etkileyici ve kusursuz bir ifade kazandırıyor. Aynı zamanda kolay uygulanışı, kirpiklere bakım yapması ve 3 ay süren kalıcılığıyla da büyük beğeni topluyor. Fakat bütün güzellik uygulamalarında olduğu gibi kirpik lifting işlemi sırasında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu tür uygulamalara başvurmadan önce detaylı bilgi sahibi olmak ve size en uygun işlemin hangisi olduğuna karar vermeniz gerekiyor.

KİRPİK LİFTİNG NASIL UYGULANIR?

Kirpik lifting işlemi öncesinde kirpiklerinizin temiz, makyajsız ve kuru olması bekleniyor. İşlem doğrudan göz bölgesini etkilediği için renkli ya da numaralı lenslerin çıkarılması gerekiyor. Aşama aşama yapılan bu uygulama ortalama 60 dakika sürüyor ve 3 ay kadar kalıcılığı devam ediyor. İşte adım adım kirpik lifting uygulaması…

  • Lifting işlemine kirpik diplerine silikon ped yerleştirilerek başlanır. Ardından kirpikler tek tek taranarak silikon pede yapıştırılır.

  • Daha sonra içeriğinde doğal yağlar ve vitaminler bulunan özel bir maske kirpiklerinize uygulanır. Bu maske kirpiklerinize ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayarak kirpikleri kıvrımlı ve dolgun bir görünüme kavuşturur.

  • Maske sonrası kirpiklere keratin yüklemesi yapılarak 30 dakika kadar bekletilir.

  • Son aşamada eğer isteniyorsa kirpikler kaş renginize uygun boyalarla renklendirilir ve işlem sonlandırılır.

    • NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

    • Kirpik lifting işleminden sonra kirpiklerin su ile temas etmesi lifting uygulamasının kalıcılığını azaltır. Bu sebeple işlemden sonra en az 24 saat boyunca kirpiklerin su ile temas ettirilmemesi öneriliyor.

    • Lifting uygulamasının uzun ömürlü olması için ilk 24 saatten sonra yapılan göz makyajının yağ bazlı değil, su bazlı temizleyicilerle çıkarılması tavsiye ediliyor.

    • Kirpik lifting uygulamasının kimyasal bir işlem olduğu unutulmamalıdır. Hassas bir cilde sahipseniz uygulanan yağlar göz bölgenizde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

    • Her ne kadar zararsız bir işlem olarak görülse de kirpik lifting yaptırılacak merkezin hijyen standartlarına uygun olduğundan emin olmalısınız.

    • Kirpik lifting yaptırmadan önce gözünüzde arpacık, tahriş, alerji gibi problemlerin olmaması gerekir. Bu gibi durumlarda yaptırdığınız işlemler önemli göz sağlığı problemlerine sebep olabilir.

    • Uygulama sırasında güzellik uzmanları tarafından alınan önlemlerle kirpiklerinize sürülen kimyasalların göz içine girmesi engelleniyor. Fakat uygulama sonrası gözlerinizde yanma, kaşınma, batma ya da kanlanma gibi problemler yaşarsanız mutlaka bir göz doktoruna danışmalısınız.
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