Kirpik lifting yaptırmak isteyenler dikkat! Bunlar olursa hemen göz doktoruna başvurun...

Her kadın etkileyici bakışlara sahip olmak ister. Kirpik lifting uygulaması kirpiklerin daha hacimli görünmesini sağlayarak gözlere etkileyici ve kusursuz bir ifade kazandırıyor. Aynı zamanda kolay uygulanışı, kirpiklere bakım yapması ve 3 ay süren kalıcılığıyla da büyük beğeni topluyor. Fakat bütün güzellik uygulamalarında olduğu gibi kirpik lifting işlemi sırasında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu tür uygulamalara başvurmadan önce detaylı bilgi sahibi olmak ve size en uygun işlemin hangisi olduğuna karar vermeniz gerekiyor.

KİRPİK LİFTİNG NASIL UYGULANIR?

Kirpik lifting işlemi öncesinde kirpiklerinizin temiz, makyajsız ve kuru olması bekleniyor. İşlem doğrudan göz bölgesini etkilediği için renkli ya da numaralı lenslerin çıkarılması gerekiyor. Aşama aşama yapılan bu uygulama ortalama 60 dakika sürüyor ve 3 ay kadar kalıcılığı devam ediyor. İşte adım adım kirpik lifting uygulaması…