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Kirpiklerinizi ok gibi uzatacak! Takma kirpik etkisi için doğal çözüm

17.12.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpikler bakışlarımızın çok daha çekici ve anlamlı olmasını sağlamaktadır. Kadınlar kirpiklerini uzatmak için ipek kirpik, takma kirpik gibi çok çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Ancak evde yapılan doğal bakımlar ile kirpikleri ok gibi uzatmak mümkün olabiliyor. İşte takma kirpik etkisi yaratacak o bakım...

Kirpiklerinizi ok gibi uzatacak! Takma kirpik etkisi için doğal çözüm

Kirpikler daha uzun ve kıvrık görünmesi için kullanılan ürünler kendi doğal kirpiklerimize zarar verebilmektedir. Çok eski zamanlardan beri kullanılan maskaralar kirpiklerin uzun süre etkileyici bir şekilde durmasını sağlasa da kirpiklerde dökülmeye neden olabilmektedir.

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Kirpiklerin dökülmemesi ve doğal olarak uzaması için düzenli olarak bakım yapmak, maskarayı tam olarak temizlemek oldukça önemlidir. Kirpiklerinize süreceğiniz besleyici yağlar çok daha uzun ve dolgun kirpiklere sahip olmanızı sağlar.

KİRPİKLERİ UZATMAK İÇİN

Malzemeler

Yapılışı

Tün yağları bir kabın içerisine alarak iyice karıştırın. Ardından temiz bir maskara fırçası veya kulak çöpü yardımıyla kirpiklerinize sürün. Bir ya da bir buçuk ay boyunca tekrarlayın.

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