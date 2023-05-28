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KIRŞEHİR 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırşehir 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir seçim sonuçları ve oy oranlarına dair araştırmalar giderek yoğunlaştı.. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50+1’e ulaşamamasının ardından seçimler ikinci tura kaldı. Seçmenler bugün sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladılar. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçları anbean Mynet'te olacak.

KIRŞEHİR 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kırşehir 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Kırşehir 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları merak ediliyor. Milyonlarca seçmen, YSK'nın belirlediği okullarda ve kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanmak için yeniden sandık başına gidiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sonuçları il il olarak açıklanmaya başlanacak. Kırşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kırşehir'in ilçeleri olan Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Kaymakamlar seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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