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Kırşehir Belediyesinde 13 bankamatik memurunun işine son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 22:23 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Belediye Meclisi Toplantısında belediyede görevli gözüken 13 bankamatik memurunun ilişiğinin kesildiğini söyledi.Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında konuşan Millet İttifakı adayı CHP’li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Dedikodu ile konuşmam tasarrufa bakalım, 100 günlük bilanço verdim.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Belediye Meclisi Toplantısında belediyede görevli gözüken 13 bankamatik memurunun ilişiğinin kesildiğini söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında konuşan Millet İttifakı adayı CHP’li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Dedikodu ile konuşmam tasarrufa bakalım, 100 günlük bilanço verdim. Herkes diyordu ki, ’İŞ-Kur’dan personel çıkarsa Kırşehir’i temizleyemezler’, var mı eksiklik yok. ’Maaşlar ödenemez diyorlardı’ ne oldu? Biz elimizdeki evraklarla konuşuruz. Kimin gelip gittiğini bilmiyoruz. 13 personelden savunma alındı. 6 personelin çıkışı yapıldı. İşe gelmediği için, bunlar şuanda yapılan tespitler" dedi.

Kırşehir’de 1993 yılında CHP’li Belediye Başkanı tarafından yaptırılan Uğur Mumcu Basın Anıtı, sonra gelen MHP’li Belediye tarafından kaldırılmıştı. Bugün yine Belediye Meclisi Toplantısında basın anıtının isim değişikliği talebi gündeme alındı. Belediye Başkanının isim değişikliği talebine MHP’li ve AK Partili üyeler, bölge basın anıtı ismi ile özdeşleşti, isim değişikliği yerinde olmaz bizden sonra gelenlerin taleplerinin de önüne geçilmez diyerek karşı çıktı. Oylama sonrası isim değişikliği talebine üyelerden 17’si evet, 12’si hayır derken 1 üye de çekimser kaldı. 3’de 2’lik çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle isim değişimi reddedildi.

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