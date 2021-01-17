HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırşehir'de deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor: Siparişlere yetişemiyoruz

Kırşehir'de deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor: Siparişlere yetişemiyoruz

17.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kırşehir'de deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor: Siparişlere yetişemiyoruz

Kırşehir'de yaşayan Hacı Gedikaslan, 26 yıldır deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor. Çok sayıda deve kuşu siparişi aldığını söyleyen Gedikaslan, "Çiftlik kuracağım' diyerek yüksek taleple gelenler var. Siparişlere yetişemiyoruz" dedi.

Kırşehir'ın Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyü'nde yaşayan Hacı Gedikaslan, 26 yıl önce Güney Afrika'dan 10 tane deve kuşu getirtti. Deve kuşları için çiftlik kuran Gediksaslan, o denemde yetiştiriciliğe başladı. O günden bu yana deve kuşu yetiştiren Gedikaslan, hayvanları iç piyasaya satıyor. Talep nedeniyle memnun olduğunu belirten 3 çocuk babası Gedikaslan, "Biz bu hayvanları 1995 yılında Güney Afrika'dan ithal ettik. O zamandan buyana devam ediyoruz. Şuanda damızlık yavru olarak üretmeye çalışıyoruz. Bu hayvanlarından yumurtasından yavru, etinden ve derisinden istifade ediliyor. Ancak biz sadece damızlık olarak üretim yapıyoruz. Şuanda elimizde 14 tane deve kuşu var. Tabi bu rakam sürekli değişiyor. İnsanların bu hayvana talebi gayet iyi. Çok talep var. Sipariş alıyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz. Bu işi yapan başka arkadaşlardan temin etmeye çalışıyoruz" dedi.

'SEKTÖRE İLGİ VAR'

Türkiye'de deve kuşu yetiştiricisinin fazla bulunmadığını belirten Gedikaslan, "Bu işi Türkiye genelinde yapan 3-4 kişi var. Diğerleri 1-2 tane alarak amatörce evlerinin bahçesinde besliyor. Bu hayvanların yumurtlaması mart ayında başlıyor, eylül ayına kadar devam ediyor. Bir deve kuşu 6 ayda 60 ile 80 arasında yumurta yapıyor. Tabi iklim şartları uygun olursa bu rakam 100'ü de bulabiliyor. Yumurtanın ağırlığı ortalama 1 kilo 700 gram civarında oluyor. Biz bu yumurtaları kuluçkalık olarak değerlendiriyoruz. Kuluçka makinelerinde yavru üretmeye çalışıyoruz. İsteyen vatandaşlara da damızlık yavru olarak satıyoruz. Şuanda genelde hayvanat bahçelerinden gelen talepler var. Amatörce 3-5 tane isteyen vatandaşlar var. 'Çiftlik kuracağım' diyerek yüksek taleple gelenler var. Bu sektöre epey bir ilgi var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
FSM'de kaza! Polisler hastaneye kaldırıldı FSM'de kaza! Polisler hastaneye kaldırıldı
Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?Beyin kanaması nasıl anlaşılır, belirtileri neler?

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

İçişleri açıkladı! 5 terörist teslim oldu

İçişleri açıkladı! 5 terörist teslim oldu

Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı

Bursa-İzmir otobanı trafiğe kapandı

FSM'de kaza! Polisler hastaneye kaldırıldı

FSM'de kaza! Polisler hastaneye kaldırıldı

Adana'da 6,5 kiloluk turp görenleri şaşırttı

Tam 6,5 kilo: Gözlerimi alamadım

Fuhuş baronunun mal varlığı dudak uçuklattı

Fuhuş baronunun mal varlığı dudak uçuklattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.