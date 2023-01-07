HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kırşehir'de trafik kazası! 10 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Kırşehir'de trafik kazası! 10 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

07.01.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de buzlanma ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kırşehir'de trafik kazası! 10 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde, Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde meydana geldi. Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

kirsehirde-10-aracli-zincirleme-kaza-2-olu-7-yarali_6860_dhaphoto6

KIRŞEHİR VALİSİ: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sabah saatlerinde 10 aracın karıştığı kaza yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Buhara, "Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun 27'nci kilometresinde maalesef zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Hem Kaman hem de Kırşehir’e sevk edilen yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. 2 kişinin kritiği devam ediyor. Onun dışında hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yok. Ben bu vesileyle kış şartlarında yolculuk yapan vatandaşlarımızı gizli buzlanmaya ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli. Özellikle kış lastiğinin ve emniyet kemerinin önemini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kazanın nasıl oluştuğuna dair arkadaşlar incelemelerde bulunuyor. Ancak bir aracın kısa süreli duraklamasından ve sisten kaynaklı peş peşe bir zincirleme kazanın meydana geldiği anlaşılıyor. İncelemeler devam ediyor" diye konuştu.

kirsehirde-10-aracli-zincirleme-kaza-2-olu-7-yarali_6860_dhaphoto2

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Gözdağı amaçlı...' Sinan Ateş cinayeti: İfadesi ortaya çıktı'Gözdağı amaçlı...' Sinan Ateş cinayeti: İfadesi ortaya çıktı
Kar yağacak mı? Üç büyük kentte hava nasıl olacak? İşte son durumKar yağacak mı? Üç büyük kentte hava nasıl olacak? İşte son durum
"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday...""Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor

Meteorolojiden heyecanlandıran rapor... 41 ile kar geliyor

'Gelin erkek çıktı' olayında yeni detay! Meğer damat da...

'Gelin erkek çıktı' olayında yeni detay! Meğer damat da...

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.