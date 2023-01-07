Kırşehir'de trafik kazası! 10 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde, Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde meydana geldi. Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRŞEHİR VALİSİ: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, sabah saatlerinde 10 aracın karıştığı kaza yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Buhara, "Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun 27'nci kilometresinde maalesef zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Hem Kaman hem de Kırşehir’e sevk edilen yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. 2 kişinin kritiği devam ediyor. Onun dışında hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yok. Ben bu vesileyle kış şartlarında yolculuk yapan vatandaşlarımızı gizli buzlanmaya ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli. Özellikle kış lastiğinin ve emniyet kemerinin önemini burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kazanın nasıl oluştuğuna dair arkadaşlar incelemelerde bulunuyor. Ancak bir aracın kısa süreli duraklamasından ve sisten kaynaklı peş peşe bir zincirleme kazanın meydana geldiği anlaşılıyor. İncelemeler devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA



