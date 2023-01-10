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Kırşehir'deki kazada Sündüs Yamak ve oğlu Görkem Yamak hayatını kaybetti! Kahreden detay, kazadan bir gün önce

10.01.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de geçtiğimiz hafta sonu 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 11 kişide yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden annesi Sündüs Yamak (64) ile Görkem Yamak'ın (29) kendi nişan töreninden dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı. Trabzonlu anne ve oğlundan geri kazadan 1 gün önceki nişanda çekilen fotoğraf kaldı.

Kırşehir'deki kazada Sündüs Yamak ve oğlu Görkem Yamak hayatını kaybetti! Kahreden detay, kazadan bir gün önce

Kırşehir'de cumartesi günü buzlanma ve sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. 10 aracın karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden annesi Sündüs Yamak (64) ile Görkem Yamak'ın (29) kendi nişan töreninden dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı. Trabzonlu anne ve oğlundan geri kazadan 1 gün önceki nişanda çekilen fotoğraf kaldı. Görkem Yamak’ın amcası Şaban Yamak, "Görkem, annesini yol kenarına getirirken buzlanmadan dolayı duramayan TIR, yengeme ve oğluna çarpmış. Onlar, orada hayatlarını kaybetmişler" dedi.

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ANNESİ İLE BİRLİKTE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kaza, 7 Ocak sabahı Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde meydana geldi. Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada 3 çocuk annesi Sündüs Yamak, oğlu Görkem Yamak ile Salih Üstündağ (61) hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Mehmet Duman ise tutuklandı.

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KAHREDEN DETAY! NİŞANDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Bilgisayar mühendisi Görkem Yamak'ın, annesi Sündüs Yamak ile Niğde'de yapılan kendi nişan töreninden dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yan yana toprağa verilen anne ile oğlundan geri kazadan 1 gün önceki nişanda çekilen fotoğraf kaldı. Fotoğrafta Sündüz Yamak, eşi Şeref Yamak ile oğulları Görkem Yamak ve onun nişanlısı Gülay Polat yer aldı.

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Öte yandan otomobildeki Sündüs Yamak'ın eşi Şeref Yamak ile Görkem Yamak'ın ikizi Gökhan Yamak'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Görkem Yamak’ın amcası Şaban Yamak, "Ağabeyim ve yengem, oğulları ile Niğde'ye kız istemeye gitti. Dönüşte sabah İstanbul'a doğru yola çıktılar. Yolda kaza varmış. Bizimkiler de sisten dolayı yavaş gidiyorlarmış ama yolda buzlanma varmış. Önlerinde olan araca çarpmışlar. Bizimkiler yaralanmış, araçta hasar almış. Ağabeyim araçta sıkışmış. Nişanladıkları oğlu Görkem'e kaza sonrası ağabeyim, 'Anneni araçtan al, indir, güvenli bir yere getir' demiş. Görkem, annesini yol kenarına getirirken buzlanmadan dolayı duramayan TIR, yengeme ve oğluna çarpmış. Onlar, orada hayatlarını kaybetmişler” dedi.

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"DAHA OĞLUNUN, KARISININ ÖLDÜĞÜNDEN HABERİ YOK"

Görkem Yamak’ın babaannesi Fatma Yamak ise "Bizimkiler kız istediler, nişan yaptılar ve sonra İstanbul'a yola çıktılar. Yolda başlarına böyle bir kaza gelmiş. Hem gelinimi hem de torunumu o kazada kaybettim. Allah, kimsenin başına vermesin. İçimiz yandı. Gelinim daha köye yeni ev yaptırmıştı. O evden bile hevesini alamadı. Oğlumun aklı başında değil. Daha oğlunun, karısının öldüğünden haberi yok. Bunları duyduğunda ne olacak? Bu acının tarifi yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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trafik kazası Kırşehir

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