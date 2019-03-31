Kırşehir'de CHP'nin adayı Ekicioğlu, başkan seçildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkanı seçildi.

CHP'li Selahattin Ekicioğlu, AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Yaşar Bahçeci'yi yeniden aday gösterdiği kentte seçimi kazandı. Oyların çoğunluğunu alan Ekicioğlu, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı seçildi.

SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?

Selahattin Ekicioğlu, 3 Mart 1960'da Kırşehir’de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tahsilini Kırşehir’de tamamladı. 1970’li yıllarda babası ile birlikte bir kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girdi. Ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak devam ettiren Ekicioğlu, 1983’te şirket bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi. 1990’lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başlayan Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. Nisan 2018’de yapılan oda seçimleri sonrasında başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ekicioğlu, 20 Kasım 2018’de yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmuştur. Aynı zamanda TOBB Genel Kurul Delegesi’dir. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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