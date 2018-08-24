HABER

Kırşehir'de maden ocağındaki göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

Kaman ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma başlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki florit madeni ocağında bir işçinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaman Cumhuriyet Savcılığı, Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağındaki incelemelerin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında olay günü işçilerle madene girdiği belirtilen işletme sahibi Ali K. ve göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçi Ercan Akkuş'un ifadeleri alındı.

Maden ocağındaki iş güvenliğiyle ilgili şirketin yetkilisinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Bu arada, göçükte hayatını kaybeden işçi Abdullah Eyüp Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kaman Devlet Hastanesinden alınarak memleketi Elazığ'a götürüldü.

Yeniyapan köyündeki florit madeni çıkarılan ocakta göçük meydana gelmiş, tüneldeki 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarmıştı. Göçük altında kalarak yaşamını yitiren Abdullah Eyüp Arslan'ın cansız bedeni, AFAD ekibi tarafından çıkarılmıştı.

PARTNERBilinçaltı temizleme tekniği nedir?Bilinçaltı temizleme tekniği nedir?
Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)Bayram tatilcileri dönüşe geçti (2)
Doç. Dr. Onmaz: İmkanı olan sevdiğine at alsınDoç. Dr. Onmaz: İmkanı olan sevdiğine at alsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçük kaman Kırşehir soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.