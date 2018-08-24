Kırşehir'de maden ocağındaki göçük

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki florit madeni ocağında bir işçinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaman Cumhuriyet Savcılığı, Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağındaki incelemelerin ardından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında olay günü işçilerle madene girdiği belirtilen işletme sahibi Ali K. ve göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçi Ercan Akkuş'un ifadeleri alındı.
Maden ocağındaki iş güvenliğiyle ilgili şirketin yetkilisinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Bu arada, göçükte hayatını kaybeden işçi Abdullah Eyüp Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kaman Devlet Hastanesinden alınarak memleketi Elazığ'a götürüldü.
Yeniyapan köyündeki florit madeni çıkarılan ocakta göçük meydana gelmiş, tüneldeki 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarmıştı. Göçük altında kalarak yaşamını yitiren Abdullah Eyüp Arslan'ın cansız bedeni, AFAD ekibi tarafından çıkarılmıştı.
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