"Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" projesi başlatıldı

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının gelecek yıl tüm illerde uygulamayı planladığı çalışmanın ilki "Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" projesi, pilot proje olarak Kırşehir'de başlatıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaretinin ardından proje iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Kırşehir'in Ahilik gibi iyi bir kültürün neşet ettiği bir il olduğunu belirten Safran, 1206'da burada fütüvvete dayanan bir anlayışla ortaya çıkan Ahiliğin, vasıflı insan yetiştirmeyi ve meslek sahibi yaparak üretime katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti.

Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin bu kültürü genç nesillere aktarmak için başlattığı projenin 2023 Eğitim Vizyonu’nun ruhunu da taşıdığını vurgulayan Safran, "Değerler eğitiminin en iyi bu projeyle kazanılacağına inanıyoruz. Daha önce bu boyutta bir proje ve çalışma başlatılmadı. Genelde meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz uygulama ve staj görürler, bunu bir ders zorunluluğu içerisinde yaparlar. Burada gönüllülük esası var, iki taraflı bir gönüllülük. Bu bizim için çok daha büyük bir önem arz ediyor." dedi.