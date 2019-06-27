HABER

"Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" projesi başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran: - "Daha önce bu boyutta bir proje ve çalışma başlatılmadı. Genelde meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz uygulama ve staj görürler, bunu bir ders zorunluluğu içerisinde yaparlar. Burada gönüllülük esası var, iki taraflı bir gönüllülük"

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının gelecek yıl tüm illerde uygulamayı planladığı çalışmanın ilki "Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" projesi, pilot proje olarak Kırşehir'de başlatıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaretinin ardından proje iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Kırşehir'in Ahilik gibi iyi bir kültürün neşet ettiği bir il olduğunu belirten Safran, 1206'da burada fütüvvete dayanan bir anlayışla ortaya çıkan Ahiliğin, vasıflı insan yetiştirmeyi ve meslek sahibi yaparak üretime katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti.

Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin bu kültürü genç nesillere aktarmak için başlattığı projenin 2023 Eğitim Vizyonu’nun ruhunu da taşıdığını vurgulayan Safran, "Değerler eğitiminin en iyi bu projeyle kazanılacağına inanıyoruz. Daha önce bu boyutta bir proje ve çalışma başlatılmadı. Genelde meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz uygulama ve staj görürler, bunu bir ders zorunluluğu içerisinde yaparlar. Burada gönüllülük esası var, iki taraflı bir gönüllülük. Bu bizim için çok daha büyük bir önem arz ediyor." dedi.

Hayatı tanıyarak hayata atılan çocukların çok daha başarılı olduğuna işaret eden Safran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlamda bu projeyi bu özelliğiyle pilot proje olarak kabul ediyoruz. Sayın Bakanım bunu özellikle belirtmemi istedi. Bu projenin arkasındayız, yakından takip edeceğiz. Çıktılarını, raporlarını ve sonuçlarını çok iyi değerlendireceğiz. Bu projenin önümüzdeki yıl tüm illerimizde uygulanması için çaba sarf edeceğiz. Bu proje bize çok büyük bir yön gösterici, motivasyon kaynağı olacak. Geleceğe yönelik olarak da öğrencilerin 2023 vizyon hedeflerine doğru ulaşma noktasında çok iyi beceriler elde edeceklerine inanıyoruz. Bizim amacımız şefkatli, muhabbetli, sevgi, saygıya dayalı bir genç nesil yetiştirmek, bu neslin bu meslekler içerisinde aynı duyguları benimsemiş ve içselleştirmiş olarak hayata atılmalarını sağlamak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu projeye büyük önem veriyoruz."

Vali Akın da ölçülebilir değerler ele alındığında Kırşehir'in eğitimde marka bir kent olduğunu dile getirerek, "Ahiliğin başkenti ve Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de Valiliğimizin talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde proje hazırlandı. 8, 9, 10. sınıf öğrencilerimizi esnafımızın yanında yaz tatilinde bir ay süreyle çalıştırmayı ve onların iş yaşamını gözlemlemelerini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" projesi iş birliği protokolü imzalandı. Törene, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, diğer odaların yetkilileri ve daire müdürleri katıldı.

Proje çalışmaları kapsamında, Kırşehir merkez ve ilçelerde 575 öğrenci meslek hayatını tanımak üzere müracaatta bulundu. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı 179, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı 121 işletme öğrenci talep etti, 33 öğrenci de çalışacakları yeri kendileri buldu.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Sebze fiyatları düştü vatandaş pazara koştuSebze fiyatları düştü vatandaş pazara koştu
Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklamasıKilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kırşehirli Genç Ahiler Çalışma Hayatında" projesi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran

En Çok Okunan Haberler

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Türk F-16 uçağı, 'Fatih'i selamladı

Doğu'nun Efes'i; Dara görenleri büyülüyor

Köylüler oraya zindan diyor! Dünyada 4, Türkiye'de 2 tane var

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Muğla'da 3,4 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.