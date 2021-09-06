HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Kırtasiye ürünleri için dikkat çeken uyarı! Resmen zehir

Kırtasiye ürünleri için dikkat çeken uyarı! Resmen zehir

06.09.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim-öğretim yılının bugün itibariyle başlamasının ardından kırtasiyelerde de tatlı bir telaş başladı. Öğrenci ve veliler okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelerin yolunu tutarken "kanserojen madde"ye karşı dikkatli olunması istendi.

Kırtasiye ürünleri için dikkat çeken uyarı! Resmen zehir

Okulların açılmasına sayılı günler kala ve okulların açıldığı ilk gün yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler tatlı bir telaş yaşıyorlar. Kırtasiyeciler velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için harıl harıl çalışıyor. Velilere ve öğrencilere kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini ve en uygun fiyata sunmaya çalışan kırtasiyeciler, ürün yelpazesini geniş tutuyor.

KANSOREJEN MADDEYE DİKKAT!

İşlerinin yoğun olduğunu ve gece 24.00'e kadar açık olduklarını anlatan Emre Kırtasiye sahibi Berrin Yıldırım, velileri kırtasiye malzemeleri alırken dikkat edilmesi yönünde uyardı.

Ne olduğu belirsiz kırtasiye malzemesinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan Yıldırım, "Velilerimiz çocuklarının sağlığına kırtasiye malzemeleri alırken öncelikle dikkat etmeleri gereken konu, kanserojen madde içermeyen ürünleri almalarını öneriyoruz. Çünkü bir veli olarak en değerli olan şey çocuklarıdır, çocuklarının sağlığıdır. Bu yönde alışveriş yaparken öncelikle çocuklarının sağlığını düşünerek alışverişini yapmalıdır. Bizler açıldığımız ilk günden bugüne bu anlayışla hizmet vermeye devam ediyoruz.

1

Bizdeki hiçbir üründe kanserojen madde içermez. Belli başlı bazı yerler ürünleri uygun fiyata vermek amacıyla nerden geldi belli olmayan malzemeler oluyor. Veliler alışveriş yaparken bunlara dikkat etsin bu ürünleri almasınlar. Bu yılda veliler tercihlerini kırtasiyeci esnafından yana kullanmalıdır. Yeni sezonda herkese hayırlı olsun diliyorum. Dışarıdaki çoğu büyük marketlerde satılan ürünlerin çoğu araştırmasını yapsınlar kırtasiyeden aldıkları malzemelere göre daha pahalı oluyor" dedi.

İstanbul'da freni patlayan servis öğrenci ve velilere çarptı! 4 yaralıİstanbul'da freni patlayan servis öğrenci ve velilere çarptı! 4 yaralı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
PARTNERZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladıZil çaldı! Ünlüler çocuklarını okullarına yolladı
Yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen soruya Bakan Özer'den yanıtYüz yüze eğitimle ilgili merak edilen soruya Bakan Özer'den yanıt
Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu kurtardı

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.