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Kış detoksu için neler yapılmalı?

08.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın çok daha fazla ağır yemekler tüketiyoruz. Bu yemekler zaman içerisinde kiloya neden oluyor. Yaza girmeden kış detoksuna başlayarak kendimizi sağlıklı ve fit bir vücuda hazır hale getirebiliriz. Kış detoksu ile ilgi bilgiler için bu haberi okuyabilirsiniz.

Kış detoksu için neler yapılmalı?

Yaz detoksu bilinen bir şey fakat kış detoksu? Kış detoksu yaparak kendimizi yazın fazla zorlamadan daha sağlıklı olabiliriz. Detoks yapmayı belirli aralıklarla alışkanlık haline getirmenin hayatımıza birçok katkısı bulunuyor. Fakat detoks yaparken yanlış bilgiler kullanabiliyoruz. Bu da fayda yerine zarara uğramamıza neden oluyor.

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“10 GÜNLÜK PROGRAM ARINMAK İÇİN YETERLİ”

Kış detoksu hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Aysime Duygu Aksoy: “Aslında tüm detoks uygulamalarında kişiye özel planlama yapılması önemli. Kış detoksunda ise mevsime uygun sebze ve meyve seçiminin yapılması belirleyici bir kriter. Bu nedenle kişilerin genel olarak değerlendirilmesi sonucunda bir planlama yapılmasını öneriyoruz. Detoks süresinin de yine kişi için sürdürülebilir olması gerekiyor. Daha önce detoks yapmamış ya da uzun zamandır detoks uygulamamış kişiler için 10 günlük bir program arınmaya başlamak için yeterli olacaktır. Yılların birikimi olan toksinlerin birkaç gün içerisinde vücuttan atılması mümkün olmadığı için detoks süresinin ve içeriğinin doğru yapılması gerekir.” dedi.

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İNTERNET ÜZERİNDEN BULUNAN TARİFLER RİSK TAŞIYOR

Her insan birbirinden farklı olduğu için herkese uygun detoks uygulamaları doğru olmayabilir. Uzman Diyetisyen Aksoy, detoks yapmak isteyenlerin kişiye özel olarak hazırlanmış detoks uygulamalarını tercih etmeleri gerektiğini belirterek “Kış detoksu uygulaması denildiği zaman çok farklı içeriğe sahip programlardan bahsetmek mümkün. Bu nedenle her detoks programının herkese uygun olmayabileceğini unutmamak önemli. Özellikle de internet üzerinden bulunan tariflerin böbrek, kalp, tansiyon ve diyabet hastaları için oluşturabileceği riskleri göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca hamilelerin de gebelik döneminde detoks yapması önerilmemektedir. Bu grupların dışında ise herkesin kişiye özel olarak hazırlanmış detoks uygulamalarını tercih etmeleri doğru olacaktır. Bu sayede daha etkili bir arınma süreci yaşamakla birlikte vücudu korumak da mümkün olur.” dedi.

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