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  4. Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı

Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Soğuk havaların hastalıklara davetiye çıkardığı bu günlerde uzmanlardan akılcı ilaç kullanımı konusunda uyarı geldi.

Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı

İSTANBUL, (DHA)- Soğuk havaların hastalıklara davetiye çıkardığı bu günlerde uzmanlardan akılcı ilaç kullanımı konusunda uyarı geldi. Akılcı ilaç kullanımında hastalığın tanısının önemli olduğunu söyleyen Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Eğer tanı hatalıysa gereksiz yere ilaç kullanmış olursunuz. Tanı doğruysa da ilaca ne zaman başvuracağımız, hangi dozlarda ve ne süre ile kullanacağımızı bilmemiz gerekir” dedi.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk havalar kış hastalıklarına da kapı araladı. Vücut direncinin azalmaya başladığı bu mevsimde gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık hem yetişkinleri hem çocukları etkisi altına alıyor. Hastalıklarla beraber ilaç kullanımının da arttığı kış aylarında uzmanlar akılcı ilaç kullanımının öneminin altını çiziyor.

Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Nörobilim Kongresi’nde konuşan Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, ilaç kullanmadan önce tanının doğru konulması gerektiğini belirterek, “Akılcı ilaç kullanımı bakımından tanı önemli. Eğer tanı hatalıysa gereksiz yere ilaç kullanmış olursunuz. Tanı doğruysa da ilaca ne zaman başvuracağımız, hangi dozlarda ve ne süre ile kullanacağımızı bilmemiz gerekir” dedi.

Etkilerinin yanında yan etkileri de olan ilaçların ezbere kullanılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “İlaç kullanımının hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Akılcı ilaç kullanımının en önemli şartlarından bir tanesi de eczaneden temin edilmesidir. İnternetten ya da eczane dışı bazı yerlerden alınan ilaçlar sahte veya içeriği farklı olabilir. Bu da sağlığınıza zarar verir” diye konuştu.

“GIDA VE VİTAMİN TAKVİYESİNDE KAN TESTİ YAPTIRILMALI”

Kış aylarında en çok görülen hastalıkların başında soğuk algınlığından kaynaklı hastalıkların yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Uzbay, ne zaman doktora gidilmesi ve ilaca başvurulması gerektiğiyle ilgili şunları söyledi:

“Eğer belli bir süredir geçmeyen kuru öksürüğünüz varsa ve buna ateş eşlik ediyorsa, vücut kırgınlığınız sizi zorluyorsa doktora başvurmanız gerekebilir. Yaşam konforunu arttırmak için bir takım gıda, vitamin ve mineral takviyelerini kullanabilirsiniz. Ancak bunun için de kan testi yaptırıp, sonucuna göre eksiklikleri tamamlayacak takviyeler alabilirsiniz. Vitamin ve minerallerin eksik olması immün sistemi zayıflatarak hastalanmanızı kolaylaştırabilir. Ama test sonuçlarına göre bir eksiklik yoksa bunları da gereksiz yere kullanmamak lazım. Sağlığınız gerçekten bozulduğunda ilaç kullanmanız gerekli. Akılcı olmayan ilaç kullanımı faydadan çok zarar yaratabilir.”

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