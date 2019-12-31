Kış hastalıklarına karşı ‘akılcı ilaç kullanımı’ uyarısı

İSTANBUL, (DHA)- Soğuk havaların hastalıklara davetiye çıkardığı bu günlerde uzmanlardan akılcı ilaç kullanımı konusunda uyarı geldi. Akılcı ilaç kullanımında hastalığın tanısının önemli olduğunu söyleyen Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, “Eğer tanı hatalıysa gereksiz yere ilaç kullanmış olursunuz. Tanı doğruysa da ilaca ne zaman başvuracağımız, hangi dozlarda ve ne süre ile kullanacağımızı bilmemiz gerekir” dedi.

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk havalar kış hastalıklarına da kapı araladı. Vücut direncinin azalmaya başladığı bu mevsimde gripten bronşite, boğaz enfeksiyonlarından sinüzite pek çok hastalık hem yetişkinleri hem çocukları etkisi altına alıyor. Hastalıklarla beraber ilaç kullanımının da arttığı kış aylarında uzmanlar akılcı ilaç kullanımının öneminin altını çiziyor.

Nişantaşı Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Nörobilim Kongresi’nde konuşan Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, ilaç kullanmadan önce tanının doğru konulması gerektiğini belirterek, “Akılcı ilaç kullanımı bakımından tanı önemli. Eğer tanı hatalıysa gereksiz yere ilaç kullanmış olursunuz. Tanı doğruysa da ilaca ne zaman başvuracağımız, hangi dozlarda ve ne süre ile kullanacağımızı bilmemiz gerekir” dedi.