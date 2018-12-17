Kış hazırlıkları yaparak soğuk havaları keyifle geçirin

Kar, yumuşak kazaklar, kestane ve çıtır çıtır yanan soba kış mevsimine dair aklımıza gelen ve herkesin içini heyecanlandıran durumlardır. Peki ya kış mevsiminin tehlikeli olabilen yüzü için de hazır mısınız? Kış mevsiminin güzel yanları olduğu gibi önlemler alınmadığı takdirde çok tehlikeli sonuçlar doğurabilen tarafları da vardır. Her mevsim havaların değişmesiyle birlikte gündelik hayat rutinimizde de değişimler yaşanmaya başlar. Yaz mevsiminin ardından dolabımızdaki ince kıyafetlerimizin yerini kazaklar, montlar almaya başlar. Değişen hava koşulları ile de doğanın bize sunduğu besinler o mevsimin şartlarına uygunluk gösterir. Yaz aylarında daha çok susadığımız için sulu meyveler yeriz kış aylarında ise bağışıklık sistemimizi arttıran besinlere daha çok yer vermeye başlarız. Her mevsimin kendine özgü zorlukları vardır. Yaz mevsiminde fazla güneşten korunmaya çalışırız. Kış aylarında ise soğuğun getireceği hastalıklara karşı önlemler almamız gerekmektedir. Bu sayede kış mevsiminin kötü yanlarına karşı önlem alabiliriz.

EVİNİZİ KIŞ İÇİN HAZIRLAYIN



Yaz mevsimi deniz, kum, güneş demekse kış mevsimi de soba, battaniye, ev muhabbetleri demektir. Kış mevsimi geldiği an dışarıda yaptığımız aktivitelere ara vermeye başlar ve kapalı alanlarda gerçekleştirilebilecek hobilere yöneliriz. Dışarıdaki soğuk hava koşulları ile sinema, tiyatro, ev içi eğlence hobilerimiz artar. Ev içi aktivitelerin artmasıyla birlikte ev içi alınacak önlemler de daha çok gündemde olacaktır. Kış mevsimi başlamadan ev içerisinde alabileceğimiz önlemler şu şekildedir: Beslenmenize dikkat edin. A, C ve E vitaminleri kış aylarında en çok duyacağınız vitamin isimleridir. Kışın getireceği çetin koşullara karşı bünyeyi ekstra güçlendirmek gerekmektedir. A vitamini besinleri hem hayvansal hem de bitkisel besinlerden oluşmaktadır. Hayvansal besin olarak balık yağı, süt, kefir, peynir; bitkisel besin olarak ıspanak, brokoli, havuç, koyu yeşil sebzeler, portakal, mandalina ve kayısı tüketilmelidir. C vitamini içeren besinler ise portakal, greyfurt, kivi, maydanoz ve limondur. Aynı zamanda ıspanak, karalahana, ay çekirdeği, fındık gibi besinlerde de E vitamini bulunmaktadır.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek istiyorsak düzenli ve sağlıklı beslenmemiz çok önemlidir. Bağışıklık sistemi her daim mikroplara karşı hazır olursa herhangi bir hastalığın baş göstermesiyle vücut direk atağa geçer ve mikroplara karşı savaş başlatır. Bu sayede kişi kış hastalıklarına karşı daha dirençli olur. Su içmeyi unutmayın. Susuzluğun en çok hissedildiği mevsim yaz mevsimidir. Kış aylarında havaların soğuk olması sebebiyle susuzluk hissi yaz aylarına oranla azalmaktadır. Bu vücudun su ihtiyacının olmadığı anlamına gelmez. Her insanın her mevsimde günlük su ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. Eğer beden susuz kalırsa hücrelerdeki su kaybına bağlı olarak vücut kolesterol üretmeye başlar. Bu yüzden kişide kolesterol artışı olur. Sindirim sisteminin çalışma kalitesi düşer. Boşaltım sisteminin sıvısız kalması gibi durumlarda makat hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonları görülmeye başlar. Bu da kronik kabızlığa zemin hazırlar. Sindirim sisteminin kalitesinin düşmesiyle besinler öğütülmez. Aynı zamanda besinler suyu emerek yumuşar ve dışkılama yoluyla daha kolay atılırlar. Susuzluk durumlarında besinler katılaşır. Katılaşan besinler vücuttan atılırken makat bölgesini zorlar. Kronik kabızlıkla birlikte zorlanan makat ve çevresinde makat hastalıkları görülmeye başlar. Bunlar hemoroid (basur), fissür ve fistül gibi hastalıklardır.