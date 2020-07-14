Kış lastiği ne zaman takılır ve kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Kanun eliyle kış lastiği takılma zorunluluğu ve kar lastiği takmama cezası gibi başlıklara değinmeden önce “kış lastiği nedir” sorusuna yanıt verelim.
Kış lastiği kullanmazsanız bunun pek çok farklı sonuçları olacaktır. Kış lastiği neden gerekli sorusu için bir özet yapalım:
Kış lastiği kullanmak, bazı ülkelerde zorunludur. Ne zaman kış lastiğine geçileceği ise ilgili bölgenin coğrafi koşullarına ve iklimine göre değişir. Türkiye’de kış lastiği zorunluluğu da bölgeye ve araç cinsine göre değişiyor.
Kış lastiği yasal zorunluluğu, 1 Aralık - 1 Nisan tarihlerini kapsar. Yani kış lastiği kullanması zorunlu olan araç tiplerinden birini kullanıyorsanız; en geç 1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiğine geçmek zorundasınız. Aksi halde trafik ekiplerince durdurulup ceza alırsınız.
Bunlara ek olarak kış lastiği takma zorunluluğunun bitiş tarihi mevsim koşullarına bağlı olarak 1 ay uzatılabilir. Ülke sınırları içerisinde seyreden yabancı plakalı ticari araçlar için de zorunluluk olduğunun altını da çizelim.
Şehirler arası yolcu ve yük taşıyan tüm araçlar için kış lastiği zorunluluğu var ve kış lastiği taktırmamanın cezası da var. Peki, otomobiller de kış lastiği taktırmak zorunda mı? Pek çok otomobil sahibi, binek araçların kar lastiği taktırma zorunluluğu var mı diye merak ediyor. Kış lastiği uygulaması, şehirler arası yolcu ve yük taşıyan tüm araçlar için trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiği 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasını kapsayan dört aylık süre boyunca zorunludur. Ancak yasal zorunluluk otomobilleri yani binek araçları kapsamaz. Fakat valilikler hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurarak özel araçlar için de kış lastiğini zorunlu kılma yetkisine sahiptir.
Kış lastiği cezası 2020 / kış lastiği zorunluluğu 2020 şeklinde aramalar da çok popüler. Çünkü pek çok araç sahibi, kış lastiği taktırmadan trafiğe çıkmanın para cezasını merak ediyor.
Öncelikle 2020 kış lastiği kullanmamanın para cezası rakamı, 766 TL’dir. Kış lastiği takmamanın ceza puanı ise 10'dur. Bu ceza rakamı ve ceza puanı Karayolları trafik kanunu, Madde 65/A tarafından açıklanmıştır.
Kış lastiği olmayan aracı çekiyorlar mı; sorusu da çok sık soruluyor. Eğer trafikte seyir halindeyken kış lastiği taktırmadığınız için ceza alırsanız bu durumda kanuna göre lastikleri uygun hale getirebileceğiniz en yakın yerleşim birimine kadar gitmenize izin verilir. Yani araç, çekilmez.
Peki, kış lastiği için kesilen cezaya indirim var mı? Eğer 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır ve indirimli ceza miktarı 2020 yılında 574,50 TL’dir.
Kış lastiği fiyatlarını ve uyguna kış lastiği alma konularını araştırıyorsanız, en uygun kış lastiğinin hangi markette olduğunu söyleyemeyiz ama en avantajlı kış lastiği için size birkaç ipucu verebiliriz:
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