Kış lastiği ne zaman takılır ve kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ NEDİR?

Kanun eliyle kış lastiği takılma zorunluluğu ve kar lastiği takmama cezası gibi başlıklara değinmeden önce “kış lastiği nedir” sorusuna yanıt verelim.

Kış lastiği, kaygan zemin - buzlu zemin - ıslak zemin - karlı zemin - çamurlu zemin gibi yol koşullarında ve soğuk hava koşullarında aracın güvenle ilerleyebilmesi için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir araç parçasıdır. Bu amaçla lastiğin malzemesi, dokusu, yapısı hatta boyutu ve ihtiyaç duyduğu basınç oranı bile yaz lastiklerinden veya mevsim lastiklerinden farklıdır. Amaç, aracın kaymasını önlemek - daha fazla direksiyon hakimiyeti sunabilmektir. Zorlu kış koşullarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanımı çok önemlidir.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAZSANIZ NE OLUR?

Kış lastiği kullanmazsanız bunun pek çok farklı sonuçları olacaktır. Kış lastiği neden gerekli sorusu için bir özet yapalım:

Kaygan zeminde yol tutuşu sağlar ve can -mal güvenliği sunar.

Kaygan zeminde patinaj yaptırmaz ve motora yüklenmez.

Şanzıman - motor aksamına zarar vermez.

Zorlu yol koşullarında çekiş sistemine destek olur.

Kış koşullarında yakıt tüketimine olumlu etki eder.

KIŞ LASTİKLERİNİN YAZ LASTİKLERİNDEN FARKI NEDİR?

Kar ve buz üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

Soğuk havadan etkilenmeyen yapıdadırlar.

+7 derecenin altında, ıslak ve kuru hava koşullarında kullanılmak için tasarlanmış ve geliştirilmiş parçalardır.

Yiv yapıları suyu tahliye ederek kaymayı önler.

Yol tutuş performansları yaz lastiğinden kat be kat fazladır.

Yol tutuşu arttığı için motoru zorlamaz.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMA ZAMANI / KAR LASTİĞİ TAKTIRMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği kullanmak, bazı ülkelerde zorunludur. Ne zaman kış lastiğine geçileceği ise ilgili bölgenin coğrafi koşullarına ve iklimine göre değişir. Türkiye’de kış lastiği zorunluluğu da bölgeye ve araç cinsine göre değişiyor.

Kış lastiği yasal zorunluluğu, 1 Aralık - 1 Nisan tarihlerini kapsar. Yani kış lastiği kullanması zorunlu olan araç tiplerinden birini kullanıyorsanız; en geç 1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiğine geçmek zorundasınız. Aksi halde trafik ekiplerince durdurulup ceza alırsınız.

Bunlara ek olarak kış lastiği takma zorunluluğunun bitiş tarihi mevsim koşullarına bağlı olarak 1 ay uzatılabilir. Ülke sınırları içerisinde seyreden yabancı plakalı ticari araçlar için de zorunluluk olduğunun altını da çizelim.