HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kış lastiği ne zaman takılır ve kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Kış lastiği ne zaman takılır ve kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kış lastiği taktırmamanın cezası ve kış lastiği taktırmamanın ceza puanı çok merak ediliyor. 2020 kış lastiği ceza oranları ve kış lastiği takmayan araçlara verilen ceza puanı konularını irdeledik. Güncel kış lastiği ceza oranları, kış lastiği zorunluluğu kapsamı, kış lastiği kullanma dönemi konularını açtık. Ayrıca bir oto lastiğin kış lastiği olduğu nasıl anlaşılır sorusuna da yanıt verdik. Kış lastiği kanunu kapsamı ve diğer detaylar şöyle...

Kış lastiği ne zaman takılır ve kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

İçindekiler

  • KIŞ LASTİĞİ NEDİR?
  • KIŞ LASTİĞİ KULLANMAZSANIZ NE OLUR?
  • KIŞ LASTİKLERİNİN YAZ LASTİKLERİNDEN FARKI NEDİR?
  • KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMA ZAMANI / KAR LASTİĞİ TAKTIRMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
  • HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAK ZORUNDA?
  • KIŞ LASTİĞİ TATIRMAMANIN PARA CEZASI NE KADAR? / KIŞ LASTİĞİ CEZA ORANLARI 2020
  • KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI / EN UYGUN KIŞ LASTİĞİ NEREDEN ALINIR?
  • ALDIĞIM LASTİĞİN KIŞ LASTİĞİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIM?

KIŞ LASTİĞİ NEDİR?

Kanun eliyle kış lastiği takılma zorunluluğu ve kar lastiği takmama cezası gibi başlıklara değinmeden önce “kış lastiği nedir” sorusuna yanıt verelim.

  • Kış lastiği, kaygan zemin - buzlu zemin - ıslak zemin - karlı zemin - çamurlu zemin gibi yol koşullarında ve soğuk hava koşullarında aracın güvenle ilerleyebilmesi için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir araç parçasıdır. Bu amaçla lastiğin malzemesi, dokusu, yapısı hatta boyutu ve ihtiyaç duyduğu basınç oranı bile yaz lastiklerinden veya mevsim lastiklerinden farklıdır. Amaç, aracın kaymasını önlemek - daha fazla direksiyon hakimiyeti sunabilmektir. Zorlu kış koşullarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanımı çok önemlidir.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAZSANIZ NE OLUR?

Kış lastiği kullanmazsanız bunun pek çok farklı sonuçları olacaktır. Kış lastiği neden gerekli sorusu için bir özet yapalım:

  • Kaygan zeminde yol tutuşu sağlar ve can -mal güvenliği sunar.
  • Kaygan zeminde patinaj yaptırmaz ve motora yüklenmez.
  • Şanzıman - motor aksamına zarar vermez.
  • Zorlu yol koşullarında çekiş sistemine destek olur.
  • Kış koşullarında yakıt tüketimine olumlu etki eder.

KIŞ LASTİKLERİNİN YAZ LASTİKLERİNDEN FARKI NEDİR?

  • Kar ve buz üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.
  • Soğuk havadan etkilenmeyen yapıdadırlar.
  • +7 derecenin altında, ıslak ve kuru hava koşullarında kullanılmak için tasarlanmış ve geliştirilmiş parçalardır.
  • Yiv yapıları suyu tahliye ederek kaymayı önler.
  • Yol tutuş performansları yaz lastiğinden kat be kat fazladır.
  • Yol tutuşu arttığı için motoru zorlamaz.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMA ZAMANI / KAR LASTİĞİ TAKTIRMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği kullanmak, bazı ülkelerde zorunludur. Ne zaman kış lastiğine geçileceği ise ilgili bölgenin coğrafi koşullarına ve iklimine göre değişir. Türkiye’de kış lastiği zorunluluğu da bölgeye ve araç cinsine göre değişiyor.

Kış lastiği yasal zorunluluğu, 1 Aralık - 1 Nisan tarihlerini kapsar. Yani kış lastiği kullanması zorunlu olan araç tiplerinden birini kullanıyorsanız; en geç 1 Aralık tarihinden itibaren kış lastiğine geçmek zorundasınız. Aksi halde trafik ekiplerince durdurulup ceza alırsınız.

Bunlara ek olarak kış lastiği takma zorunluluğunun bitiş tarihi mevsim koşullarına bağlı olarak 1 ay uzatılabilir. Ülke sınırları içerisinde seyreden yabancı plakalı ticari araçlar için de zorunluluk olduğunun altını da çizelim.

HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAK ZORUNDA?

Şehirler arası yolcu ve yük taşıyan tüm araçlar için kış lastiği zorunluluğu var ve kış lastiği taktırmamanın cezası da var. Peki, otomobiller de kış lastiği taktırmak zorunda mı? Pek çok otomobil sahibi, binek araçların kar lastiği taktırma zorunluluğu var mı diye merak ediyor. Kış lastiği uygulaması, şehirler arası yolcu ve yük taşıyan tüm araçlar için trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiği 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasını kapsayan dört aylık süre boyunca zorunludur. Ancak yasal zorunluluk otomobilleri yani binek araçları kapsamaz. Fakat valilikler hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurarak özel araçlar için de kış lastiğini zorunlu kılma yetkisine sahiptir.

KIŞ LASTİĞİ TATIRMAMANIN PARA CEZASI NE KADAR? / KIŞ LASTİĞİ CEZA ORANLARI 2020

Kış lastiği cezası 2020 / kış lastiği zorunluluğu 2020 şeklinde aramalar da çok popüler. Çünkü pek çok araç sahibi, kış lastiği taktırmadan trafiğe çıkmanın para cezasını merak ediyor.
Öncelikle 2020 kış lastiği kullanmamanın para cezası rakamı, 766 TL’dir. Kış lastiği takmamanın ceza puanı ise 10'dur. Bu ceza rakamı ve ceza puanı Karayolları trafik kanunu, Madde 65/A tarafından açıklanmıştır.

Kış lastiği olmayan aracı çekiyorlar mı; sorusu da çok sık soruluyor. Eğer trafikte seyir halindeyken kış lastiği taktırmadığınız için ceza alırsanız bu durumda kanuna göre lastikleri uygun hale getirebileceğiniz en yakın yerleşim birimine kadar gitmenize izin verilir. Yani araç, çekilmez.

Peki, kış lastiği için kesilen cezaya indirim var mı? Eğer 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır ve indirimli ceza miktarı 2020 yılında 574,50 TL’dir.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI / EN UYGUN KIŞ LASTİĞİ NEREDEN ALINIR?

Kış lastiği fiyatlarını ve uyguna kış lastiği alma konularını araştırıyorsanız, en uygun kış lastiğinin hangi markette olduğunu söyleyemeyiz ama en avantajlı kış lastiği için size birkaç ipucu verebiliriz:

  • Online platformlarda detaylı araştırma yapın.
  • Fiyatları karşılaştırın ama bunu yaparken özellikleri de göz önüne alın.
  • Garanti süresini göz önüne alın.
  • Eğer zorlu koşullarda uzun süre seyahat edecekseniz kaliteyi, fiyatın önüne koyun.
  • Sağlam ikinci el kış lastiği almayı da düşünün.

ALDIĞIM LASTİĞİN KIŞ LASTİĞİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIM?

  • Lastiğin üzerinde M+S veya kar tanesi sembolü olmalı.
  • Desenlerinde derinlik fazla olmalı.
  • Sırt desen tasarımında ince lameli ve geniş bloklu bir görünüm olmalı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yerli otomobilde yeni gelişme! Resmen görücüye çıktıYerli otomobilde yeni gelişme! Resmen görücüye çıktı
ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır? ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Rusya: İdlib'de Türk askeri ile yapılan devriyeye saldırı düzenlendi!

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Genç avukatın kahreden ölümü

Genç avukatın kahreden ölümü

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

Tatile gitti! Sütyensiz pozu olay oldu

Tatile gitti! Sütyensiz pozu olay oldu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'den 5G konusunda şoke eden Huawei kararı!

İngiltere şoke eden 5G kararını açıkladı!

Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...

Özellikler basına sızdırıldı! Yeni Samsung Galaxy Note 20 Ultra şaşkınlık yarattı...

İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...

İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...

Apple ile mahkeme anlaştı: iPhone sahiplerine 25 dolar ödenecek!

Apple ile mahkeme anlaştı: iPhone sahiplerine para ödenecek!

Yerli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı!

Yerli otomobilde yeni gelişme! Resmen görücüye çıktı

Dizüstü bilgisayarı ile ilgili çok önemli bir karar aldı

Honor'ın hızlı şarj teknolojisi şaşırtıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.