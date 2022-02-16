Kış mevsimine özel gardırobunda renk düzeni belirlemek isteyenlere, en güzel kış renklerine özel en güzel parçalar

Her yıl kış renkleri arasında yer alan siyah, kahverengi, yeşil gibi tonların modası asla geçmeyecek olsa da bu yıl farklı renk dünyalarında kaybolmaya hazır olun. Lila ve şeftali rengi bu kışın gözde renkleri arasında yer alıyor. Lilanın romantik ve yumuşak duruşu şeftali renginin samimiliği ile kış kreasyonlarında birleşiyor. Mavinin birçok tonunun yer aldığı kış renklerinde ona zıt olabilecek kırmızının da her tonunu görmek mümkün. En canlı kırmızdan kahve tonuna yakın olan kırmızıya kadar gündemde olan kırmızıya bu kış doyabilirsiniz. Kış aylarında açık renkler giymekten çekiniyorsanız artık bu çekinceleri aşmanın vakti geldi.

1. Lila ceketlerle kış dolabınıza bahar getirin: Lila

Kış sezonunun en çok kullanılan pastel tonları arasında lila da yer alıyor. Kış sezonunun en çok tercih edilen renklerinden olan bu tatlı renk, herkesin dolabında en azından bir parçada bulunmalı. Bu rengi siyah, beyaz, bej, gri gibi birçok renklerle kolayca kombinleyebilirsiniz. Kış trendlerinde özellikle lila kısa crop ceketlerle iş hayatınıza yeni bir tarz getirin. Zarif ve şık duran rengi kış boyunca gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kışa hareket katacak renklerin başında gelen bu rengi dolabınızdan ve kombinlerinizden eksik etmeyin!

2. Soğuk kış günlerini canlı renklerle karşılayın: Turuncu

Londra Moda Haftası'nın şıklığını dolabınızda görmek mi istiyorsunuz? O zaman canlı turuncuları kış kıyafetlerinizde tercih edin. Sıcak renklerden olan turuncu canlı görüntüsüyle soğuk kış günlerinde modunuzu değiştirecek. Her sezon sıkça tercih edilen polo yaka kazaklar da kışın favorileri arasında yer alıyor. Turuncu polo yakalı bu kazağı toprak tonları, kahverengi, bej tonlarıyla kombinleyebilirsiniz. Turuncunun pozitif enerjisini kıyafetlerinizde kullanarak günlerinizin daha canlı ve mutlu geçmesini sağlayabilirsiniz. Renklerin insanları etkilediklerine inanıyorsanız yağmurlu kış günlerinde canlı turuncu renklerle daha dinamik hissedeceksiniz.

3. Kendinizi dinamik hissetmenizi sağlayacak bir diğer renk: Sarı

Renkler ve giyim tarzları insanların modunu etkileyebilir. Kış sezonu renkleri arasında canlı ve enerjisi yüksek renklerin yer alması kış sezonuna yeni bir soluk getiriyor. Yaz aylarının canlılığını sarı renk sayesinde kış aylarında da hissedin. Sarı renk kabanlar, pantolonlar, kazaklar ve daha nicesi kış sezonunun vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. Beyaz, siyah, turuncu, krem, bej ve daha birçok renk ile bir araya getirebilirsiniz. İçinizi ve sizi ısıtacak bu sarı kaban şık düğme detayları ile oldukça estetik bir görünüme sahip. Sarı rengin canlılığı ve duruşuyla kış günlerinizi pozitif enerjiyle geçirebilirsiniz.

4. Her mevsimin favorisi: Yeşil

Her sezon favori olmayı başaran renkler arasında olan yeşil, bu kış sezonunda da karşımıza çıkıyor! Asilliği ve şıklığı yansıtan yeşil rengi kış sezonlarında montlarda, kabanlarda, trençkotlarda, kazaklarda, çantalarda, tulumlarda, etekler ve daha birçok kışlık aksesuar ve giysilerde yerini alıyor. Örneğin; asker yeşili bu trençkot oldukça şık bir seçenek. Son dönem trendlerine ayak uydurmak ve kış kombinlerinizi konuşturmak istiyorsanız yeşili gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kahverengi, siyah, bej ve gold tonlarını yeşil parçalarla kombinleyebilirsiniz. Klas ve çarpıcı duran yeşil renk sayesinde kış günlerinde hem şık hem de zarif görünebilirsiniz.

5. Kahve şıklığını dolabınızdan eksik etmeyin!

Modası geçmeyen renkler arasında yer alan kahverengi ve tonları ile şıklığınızı ön plana çıkarın. Deri kumaşlarda sık tercih edilen kahverengi tonları sayesinde iş hayatında, özel davetlerde ve günlük hayatınızda kış günlerinde de zarif ve göz alıcı gözükebilirsiniz. Soğuk günlerde içinizi ısıtacak olan camel rengi, birçok renk ile kombinlenebilir. Kahverenginin tüm tonları, dikkat çekici duruşu ile kış günlerinde "Sizi ne giysem?" derdinden kurtarıyor. Her kış sezonu yerini korumaya devam eden kahverengi dolabınızda eskimeyen renkler arasında. Bu camel rengi deri tulum ise rengin kullanımının en şık örneklerinden biri. Bu tulum içinde kendinizi kusursuz hissedeceksiniz.

6. Mavinin her tonunu bu kış kullanabilirsiniz

Bebe mavisinden klasik maviye kadar mavinin her tonunu kış aylarında gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Soğuk kış günlerinde koyu renkler arasında bebek mavisi ile daha ferah bir görüntü elde edebilirsiniz. Klasik mavinin şıklığını kabanlarınızda ya da kazaklarınızda kullanabilirsiniz. Mavi ile estetik ve sade kış kombinleri elde edebilirsiniz. Bebe mavisini özel davetlerde kullanarak kendinizden söz ettirin. günlük stilinizde fark yaratmak içinse bebe mavisi crop kesim bu kazak jean kombinlerinin vazgeçilmezi olacak. Bu joker parçayla oldukça rahat ve zarif hissedeceksiniz. DeFacto'nun uygun fiyatlı triko kazağı gösterişi sevmeyen ve sadelikten yana olanların favorisi olmaya aday.

7. Moru sevenler için bir diğer alternatif: Fuşya

Mor tonlarını sevenlerin yaz aylarında tercih ettiği fuşya, kış sezonunun da vazgeçilmezi haline geliyor. Canlı tonu ve göz alıcı parlaklığıyla ön plana çıkan fuşyayı özel günlerde tercih edebilirsiniz. Fuşya rengi elbiseleri gold takılar ile kombinleyerek daha dikkat çekici hale gelebilirsiniz. Trendyolmilla'nın asimetrik kesim fuşya elbisesi özel günlerde ve resmi davetlerde sizi bir kuğu kadar zarif gösterecek. Günlük stilde ise fuşyayı tulum, kazak, kaban ve çantalarınızda da tercih ederek fark yaratabilirsiniz. Fuşyanın canlılığını sadece küçük bir çantada kullanarak tüm havanızı değiştirebilirsiniz. Beyaz ve siyah parçalarla birlikte kullanarak fuşya kıyafetlerinizi daha çok ön plana çıkarabilirsiniz.

8. Kırmızının tonlarıyla canlı gözükebilirsiniz

Mandalina kırmızısından ateş tuğlası kırmızısına kadar dilediğiniz kırmızı tonunu kış boyunca severek kullanacaksınız. Canlı ve parlak kırmızıların yanı sıra pastel tonlu daha sade kırmızılar da kış aylarında vazgeçilmeziniz olacak. İş hayatınızda kendini gösteren samba kırmızısını tercih edin. Kahverengiye çalan yanık kına kırmızısı ise sıcak renkler arasında yerini alıyor. Günlük parçalarda bu renk, harika bir seçim. İş hayatında ve özel günlerde ise koyu kırmızısı ile öne çıkan EXCHIC kalem etek şık gömleklerle ve bluzlarınıza çok yakışacak. Bu muhteşem parça ile diğer insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz.

9. Soft renkleri sevenler için: Şeftali rengi

Kışın canlı renkler giymekle ilgili endişeleriniz varsa şeftali renginin sıcaklığı fikrinizi değiştirmede etkili olacak! Soft tonlarda şeftali rengi kış gülerinde favori renklerinizden biri olacak. Günlük ve özel kombinlerde şıklığı ve zarifliği yansıtmak için şeftali tonlarını tercih edebilirsiniz. Sıcaklığı ve samimiliği yansıtan şeftali rengini kalem etek ve ceket kombininizde tercih edebilirsiniz. Dikkat çekmenizi sağlayacak olan bu renk, kış aylarında koyu görüntüden uzaklaşın. Soğuk havalarda içinizi açacak olan bu renk ile dikkat çeken kombinlere imza atabilirsiniz. Çantalarınızda ya da fularlarınızda da tercih ederek kombinlerinize ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.

10. Her sezon şıklığın ve zarifliğin rengi: Siyah

Her mevsim trend olmayı asla bırakmayan bir diğer renk de siyah. Kış aylarında baştan aşağıya siyah parçalar tercih ederek zarif ve şık bir görünüm yaratabilirsiniz. Siyahın güvenli kollarında yaptığınız tüm kombinler kusursuz görünecek. Siyah rengi dikkat çekmeyen bir renk olarak tercih edebilir, diğer kış sezonu renklerini patlatabilirsiniz. Fuşya rengi giydiğiniz bir elbiseye siyah çizmeler giyerek kış sezonundan iki güzel rengi kombin haline getirebilirsiniz. Siyah rengini ana parçalarınızda kullanmak yerine diğer parçaları göz önüne çıkarmak için tercih ederek kış kreasyonlarına ayak uydurun!