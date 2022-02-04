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Kış Olimpiyatları 2022, Google Doodle'ı olarak karşımıza çıktı! İşte Google'ın Pekin Olimpiyat Oyunları (Olympic Winter Games 2022) doodle'ı

04.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış Olimpiyatları 2022 Google doodle'ı ile gündem oldu. Google, altı sevimli hayvanın gösterdiği, izleyicilerin görmeyi bekleyebilecekleri bazı etkinlikleri yansıtan animasyonlu bir Google doodle'ı ile Pekin Olimpiyat Oyunları (Olympic Winter Games 2022) kutlamasına katıldı. İşte Google'ın Kış Olimpiyatları doodle'ı...

Kış Olimpiyatları 2022, Google Doodle'ı olarak karşımıza çıktı! İşte Google'ın Pekin Olimpiyat Oyunları (Olympic Winter Games 2022) doodle'ı

Kış Olimpiyatları Pekin'de başladı ve Google, doodle'ı ile bu önemli etkinliği kaçırmadı. Arama motoru devi, belirli günleri ve organizasyonları, önemli olayları, çeşitli başarıları ve iz bırakan insanları kutlamak için Google logosunda yaptığı özel değişikliklere Google Kış Olimpiyatları doodle'ını da ekledi.

İŞTE GOOGLE'IN KIŞ OLİMPİYATLARI 2022 DOODLE'I

Google Kış Olimpiyatları doodle'ında snowboard yapan leopar ve buz dansı yapan tavşan gibi altı sevimli hayvan yer aldı.

Google Doodle

Doodle'a tıklandığında ise "Kış Olimpiyatları 2022" aramasına ilişkin sonuçlara gidildiği görüldü. Arama sayfasının başında ise 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları'nın öne çıkan müsabakalarına dair bir bilgi ekranının yer aldığı fark edildi.

Google dodle-2

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PEKİN OLİMPİYAT OYUNLARI TARİHLERİ

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek. Bugün başlayan olimpiyatlar, 20 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. Türkiye'yi ise 7 sporcumuz temsil edecek.

DOODLE NEDİR?

Doodle, aslen "karalama" anlamına geliyor. Ancak Google, belirli günleri ve organizasyonları, önemli olayları, çeşitli başarıları ve iz bırakan insanları kutlamak için Google logosunda yaptığı özel değişikliklerde Doodle adını kullanıyor. Google, hazırladığı bu özel tasarımlara Doodle adını veriyor.

İlk Google Doodle, 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Nowton'un anısına tasarlandı. Google, Pac-Man'in 30. yıl dönümü için ise ilk interaktif Doodle'ı yaptı.

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