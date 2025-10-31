Kış tatili için sana güzel bir yer öneriyoruz!

1/8
Kış denince aklına ilk gelen şey ne?
Sıcak çikolata ve battaniye.
2/8
Sence kış mevsiminin en zor tarafı ne?
Kış mevsiminin her detayı benim için zor...
Soğuk hava ve sürekli üşümek...
Mont, bot, atkı derken üst üste giyinmek.
Karlı yollarda yürüme savaşı vermek.
Kapalı ortamlara hapsolmak!
3/8
Söyle bakalım, bütün bir kışı hangi şehirde geçirmek istersin?
4/8
Bir kış tatilinde en çok hangi aktiviteyi yapmak istersin?
Otelde bol bol dinlenip manzaranın tadını çıkarmak!
Doğa yürüyüşü, kar manzarası...
Yeni insanlarla sosyalleşmek.
5/8
"Tatilde yanımdan asla ayırmam!" dediğin şey hangisi?
Kitap ve kulaklık olmadan asla!
Fotoğraf makinem olmadan evden çıkmam!
Atkı, bere, termal içlik...
Kayak takımlarımı mutlaka alırım.
7/8
Tatildeyken akşamlarını nasıl geçirmek istersin?
Şömine başında keyif yaparak.
Şehir ışıkları arasında yürüyüş...
Dostlarımla sohbet ederek.
Eğer bir parti varsa direkt oraya giderim!
8/8
Kış tatilini kiminle geçirmeyi tercih edersin?
En yakın arkadaşlarımla giderim.
Kalabalık bir aile ortamı olsun isterim.
Sevgilim/eşimle geçirmek isterim.
Tek başıma gider, kafa dinlerim.
Kim olursa olsun fark etmez, maksat eğlence!