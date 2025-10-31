KADIN

Kış tatili için sana güzel bir yer öneriyoruz!

Kış mevsiminin birçok zorluğu olsa da kış tatilinin tadı bir başka! Kimisi karlar içinde kayak yapmayı sever, kimisi şömine başında sıcak çikolata içmeyi. Peki, senin ruhuna en uygun kış tatili nerede? Hadi testi çöz, sana en uygun rotayı öğren! 👇

1/8

Kış denince aklına ilk gelen şey ne?

Kış denince aklına ilk gelen şey ne?
Kar topu savaşı!
Kış sporları!
Sıcak çikolata ve battaniye.
Kış festivalleri!
Kışlık kıyafetler!
2/8

Sence kış mevsiminin en zor tarafı ne?

Sence kış mevsiminin en zor tarafı ne?
Kış mevsiminin her detayı benim için zor...
Soğuk hava ve sürekli üşümek...
Mont, bot, atkı derken üst üste giyinmek.
Karlı yollarda yürüme savaşı vermek.
Kapalı ortamlara hapsolmak!
3/8

Söyle bakalım, bütün bir kışı hangi şehirde geçirmek istersin?

Edinburgh
Paris
New York
İstanbul
Londra
4/8

Bir kış tatilinde en çok hangi aktiviteyi yapmak istersin?

Bir kış tatilinde en çok hangi aktiviteyi yapmak istersin?
Kayak!
Otelde bol bol dinlenip manzaranın tadını çıkarmak!
Doğa yürüyüşü, kar manzarası...
Tabii ki alışveriş!
Yeni insanlarla sosyalleşmek.
5/8

"Tatilde yanımdan asla ayırmam!" dediğin şey hangisi?

"Tatilde yanımdan asla ayırmam!" dediğin şey hangisi?
Kalın kıyafetler ve bot!
Kitap ve kulaklık olmadan asla!
Fotoğraf makinem olmadan evden çıkmam!
Atkı, bere, termal içlik...
Kayak takımlarımı mutlaka alırım.
6/8

Şimdi de bir kış manzarası seç bakalım. 👇

7/8

Tatildeyken akşamlarını nasıl geçirmek istersin?

Tatildeyken akşamlarını nasıl geçirmek istersin?
Şömine başında keyif yaparak.
Spa keyfi!
Şehir ışıkları arasında yürüyüş...
Dostlarımla sohbet ederek.
Eğer bir parti varsa direkt oraya giderim!
8/8

Kış tatilini kiminle geçirmeyi tercih edersin?

Kış tatilini kiminle geçirmeyi tercih edersin?
En yakın arkadaşlarımla giderim.
Kalabalık bir aile ortamı olsun isterim.
Sevgilim/eşimle geçirmek isterim.
Tek başıma gider, kafa dinlerim.
Kim olursa olsun fark etmez, maksat eğlence!
