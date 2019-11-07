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Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

Şırnak Valiliği'nce güvenlik güçlerinin 2 Kasım'da kış üslenmesine girme hazırlığındaki teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi bölgesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtilerek, 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak ilimiz merkez ilçesi Balveren beldesi 1800 rakımlı tepe bölgesinde bir grup bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi ve lojistik ikmal faaliyetlerini önlemek maksadıyla Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda 2 Kasım 2019 günü saat 23:00 sıralarında meydana gelen çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte; el bombası, telsizi , 97 fişek, 2 güneş paneli, 2 fotoğraf makinesi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şırnak kış üslenmesi PKK

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