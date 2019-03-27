Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanda yaşayan bozayılar, kış uykusundan uyanır uyanmaz beslenmek için şehir çöplüğüne inmeye başladı. Ormanlık alandan teker teker ve bazen de gruplar halinde yavrularıyla çöplüğe gelen ayılar, beslendikten sonra tekrar ormanlık alana geri dönüyor.

Kış uykusundan uyanan bozayılar şehre inmeye başladı

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının sonlarına doğru bozayıların uyanmaya başladığını söyledi.

Uydu vericisiyle takip edilen bozayıların, beslenmek için Sarıkamış çöplüğüne geldiklerini ifade eden Çoban, ayıların çöplüğe alışmasının yaşam döngüleri içinde olmayan bir durum olduğunu aktardı.

Çoban, "TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) ile ortak yaptığımız çalışma neticesinde bozayıların bir kısmının çöplükte, bir kısmının çöplükte ve ormanda, diğer kısmının da sadece ormanda beslendiğini keşfettik. Çöplük ayılar için tehlike saçıyor." dedi.