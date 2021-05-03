Kısa abiye giyerken nelere dikkat edilmeli? Zarif gözükmek için önemli püf noktaları

Modacılar ve stil danışmanları her kadının dolabında kurtarıcı olarak siyah ve mini bir elbisesi olması gerektiğinin altını çizer. Değişik şekillerde kombinlenebilen ve hemen hemen her ortama uyum sağlayan kısa abiyeler vücut tipine uygun olarak seçildiğinde zarif bir görüntüye imza atar. Renk ve kumaş formu, model ile kalıpta abiyenin seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer faktörlerdir.

VÜCUDUNUZU TANIYIN

Kısa abiye tasarlarken ve giyerken vücudun formu önem kazanır. Dizin güzelliğine göre, dizi kapatmak bazen hanımlarda çok daha şık durabilir. Ancak diz formunuzun güzel olduğunu düşünüyorsanız mini elbise de tercih edebilirsiniz.

Elbisenin boyu kısaysa üst tarafı kapatmak ya da üst tarafta dekolte varsa diz altı dar bir modeli tercih ederim. Çünkü ikisinin bir arada olduğu tasarımlar fazla göz yorucu görünebilir.

ALT TARAFINIZ KİLOLUYSA MAT, ÜST TARAFINIZ İNCEYSE AÇIK RENK KULLANIN

Vücuttaki form bozukluklarına göre kumaş rengi tercih edilmelidir. Diz kesiminde bir elbisenin altına yüksek topuklu ayakkabı giyilmelidir. Mini elbiselerdeyse topuk biraz daha azalabilir.



