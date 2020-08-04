Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

Odaya kısa kalan perdeler tuhaf bir görünüme neden olur. Kısa kalmış perdelerin içerisinde bir dikiş payı olsa bile bunu düzeltmek her babayiğidin harcı değildir ve zahmetli bir iştir. Bunun yerine aslında kısa perdeleri uzatmanın çok basit püf noktaları var. Bu konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri yazımızda sizler için bir araya getirdik.

PERDELERİNİZİ KABLO BAĞI İLE UZATIN

Eğer perdeleriniz odanıza çok kısa kaldıysa ve bu görüntüden hoşlanmadıysanız çok basit bir yöntemle perdelerinizi uzatabilirsiniz. Perdelerinizin üst kısmına kablo bağı ile yuvarlak halkalar ekleyerek bir illüzyon oluşturabilirsiniz. Eğer odanızda perdeyi astığınız bölümün önünde bir alçıpan-kartonpiyer var ise bu yöntemi kolayca uygulayabilirsiniz. Üstelik bu işlem için perdeniz sökmenize ve kesmenize hiç gerek yok. Bu yöntem tüm perdeler için kullanılabilir olsa da eğer odanızın tavanını çevreleyen bir kartonpiyer varsa bu kabloları gizlemeniz daha kolay olacaktır. Böylece oluşan kötü görüntüyü ortadan kaldırabilir, perdelerinizin uzunluğunu da yaklaşık 10 cm kadar attırabilirsiniz.