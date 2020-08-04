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Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Eğer evinize perde alacaksanız ölçü alırken yapacağınız küçük bir hata perdelerinizin odanıza daha kısa veya uzun gelmesine neden olabilir. Ya da taşındığınız yeni dairedeki tavan yüksekliği çok fazlaysa, bu da perdelerin kısa kalmasına neden olabilir. Ayrıca, perdelerinizi doğru sıcaklıkta yıkamazsanız da perdeleriniz zarar görebilir ve çekebilir.

Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

Odaya kısa kalan perdeler tuhaf bir görünüme neden olur. Kısa kalmış perdelerin içerisinde bir dikiş payı olsa bile bunu düzeltmek her babayiğidin harcı değildir ve zahmetli bir iştir. Bunun yerine aslında kısa perdeleri uzatmanın çok basit püf noktaları var. Bu konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri yazımızda sizler için bir araya getirdik.

PERDELERİNİZİ KABLO BAĞI İLE UZATIN

Eğer perdeleriniz odanıza çok kısa kaldıysa ve bu görüntüden hoşlanmadıysanız çok basit bir yöntemle perdelerinizi uzatabilirsiniz. Perdelerinizin üst kısmına kablo bağı ile yuvarlak halkalar ekleyerek bir illüzyon oluşturabilirsiniz. Eğer odanızda perdeyi astığınız bölümün önünde bir alçıpan-kartonpiyer var ise bu yöntemi kolayca uygulayabilirsiniz. Üstelik bu işlem için perdeniz sökmenize ve kesmenize hiç gerek yok. Bu yöntem tüm perdeler için kullanılabilir olsa da eğer odanızın tavanını çevreleyen bir kartonpiyer varsa bu kabloları gizlemeniz daha kolay olacaktır. Böylece oluşan kötü görüntüyü ortadan kaldırabilir, perdelerinizin uzunluğunu da yaklaşık 10 cm kadar attırabilirsiniz.

Öncelikle ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlayın. İhtiyacınız olan malzemeler;

  • İnce bir kablo bağı

  • Geçmeli perde düğmesi

  • Makas

PERDENİZİ ÖLÇÜN

Perdenizi takmış olduğunuz kartonpiyer yaklaşık 12 cm’lik yer kaplar ve perdenizin korniş takılan kısmını saklar. Siz de bu yöntem ile perdenizi kornişe taktığınız yerden uzatabilirsiniz. Öncelikle perdenizi ölçün ve perdenizin ne kadar kısa olduğunu, uzatılması gereken alanın ne kadar olduğunu hesaplayın.

KABLO BAĞINI GEÇİRİN

Ardından kablo bağını perdenin düğme takılan yerine dikilmiş olan fitilin içinden geçirin. Eğer ihtiyacınız olan 10 cm ise 10 cm'lik halkalar oluşturun.

EŞİT ARALIKLAR OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Kabloları yerleştirirken birbirlerinin arasında eşit mesafe olduğundan emin olun. Halkaların çok dar olması perde kıvrımlarını aşırı keskin ve özensiz kılar. Ayrıca eğer bu işlemi yaparken perde gerilirse hem kötü bir görünüme neden olur hem de asıldığında nizami görünmez.

UZUN KALAN KABLOLARI KESİN

Eğer kabloları eşit aralıklarla yerleştirdiyseniz bir bant ile kilitleyin ve kablo fazlalıklarını kesin.

GEÇMELİ PERDE DÜĞMELERİNİ TAKIN

Bir sonraki adımda elinizdeki geçmeli perde düğmelerini takın ve perdenizi kornişe tutturun. İşte dilediğiniz görünümü yakaladınız! Eğer bağladığınız kablolar görünüyorsa ve bu görüntü size rahatsızlık veriyorsa kabloların etrafından perdenizin kumaşına uygun bir kumaş ya da ip parçasıyla geçebilirsiniz.

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