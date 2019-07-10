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Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:34 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda 'değişim saatim geldi' diyerek yolcusunu araçtan indirmek isteyen taksi sürücüsü meslekten men edildi.

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek isteyince 'değişim saatim geldi' diye taksi sürücüsü tarafından araçtan indirilmek istenmişti.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU, MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Kadın yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye ceza kesildiği öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da sürücünün belgesine el konularak meslekten men edildiği kaydedildi.

TAKSİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise taksinin bir süre trafiğe çıkışına engel olunacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
taksici istanbul yolcu Şişhane kısa mesafe

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Hahaha iyi olmuş adama. Şimdi nasıl da pişmandır. :D
helal olsun kadın sana bu trafik teröristlerini hep birlikte bitireceğiz ...kiimse susmasın tepki verin hakkınızı arayın ...
Belki gözleri biraz olsun korkar bu haberden sonra.
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