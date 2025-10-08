Kışa ne kadar hazırsın?

Kalkmak için biraz savaş vermem gerekir, hatta bazen alarmı birkaç kere ertelerim...

Genelde alarmı kapatıp tekrar uyurum. Hayır, zaten insanlar bu soğukta nasıl kalkıyor anlam veremiyorum!

2/8 Kış denince aklına ilk gelen şey ne?

Sonbaharda ne giyiyorsam o, farklı parçalar kullanmam.

Termal içlikten kalın kabana kadar her şeyi düşünürüm, asla üşümem.

Mont, atkı ve bere üçlüsü bana yeter, fazlası abartı bence.

Aceleye gelmezse havaya bakar, ona göre yeterince kalın bir kombin yaparım.

5/8 Peki, arkadaşın seni soğuk bir kış akşamında dışarı çıkmak için davet ederse tavrın ne olur?