Kışa ne kadar hazırsın?

1/8
Sabah alarmın çaldığında yataktan kalkma hızını tarif etmeni istesek ne derdin?
Genelde alarmı kapatıp tekrar uyurum. Hayır, zaten insanlar bu soğukta nasıl kalkıyor anlam veremiyorum!
Biraz homurdanırım ama sorumluluklar beklemez, kalkmam lazım...
Üşenmeden kalkar hazırlıklarımı yapmaya başlarım.
Kalkmak için biraz savaş vermem gerekir, hatta bazen alarmı birkaç kere ertelerim...
3/8
Soğuk havada dışarı çıkarken kıyafet seçimini nasıl yapıyorsun?
Aceleye gelmezse havaya bakar, ona göre yeterince kalın bir kombin yaparım.
Mont, atkı ve bere üçlüsü bana yeter, fazlası abartı bence.
Termal içlikten kalın kabana kadar her şeyi düşünürüm, asla üşümem.
Sonbaharda ne giyiyorsam o, farklı parçalar kullanmam.
5/8
Peki, arkadaşın seni soğuk bir kış akşamında dışarı çıkmak için davet ederse tavrın ne olur?
Genelde üşenirim ve bir bahane uydururum.
Biraz tereddüt etsem de gider, arkadaşımla güzel vakit geçirmeye çalışırım.
O soğukta şuradan şuraya adımımı atmam, direkt reddederim!
Hemen hazırlanır, arkadaşımla soğuk havada yürüyüş yapmayı bile bir keyif sayarım.
7/8
Hava iyice soğuduğunda evde ısınmak için neler yapıyorsun?
Kaloriferin yanına kurulup battaniyeye sarılarak kendime sıcacık bir ortam yaratırım.
Klasik kışlık kıyafetlerimi giyer işime bakarım.
Bence amacımız ısınmaya çalışmak değil, soğuğu nasıl kabulleneceğimiz olmalı...
Sıcak içecekler hazırlayıp biraz da kalın giyinirim.
8/8
Hangi kış sporu sana daha çok hitap ediyor?