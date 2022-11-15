Kişi başı 1.259 TL ödeniyor! Başvurular dilekçeyle yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlardan biri de SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) adı altında yapılıyor. SED ödemeleri binlerce çocuklu aileye düzenli olarak veriliyor. İşte başvuru bilgileri...

ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR

SED yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED desteğinden yararlanabilmek için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle başvuru yapmak gerekiyor. Ayrıca başvurular e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılarak da gerçekleştirilebilir.

SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ekonomik destekler geçici ve süreli olarak sağlanıyor. Geçici destekler senede bir, en fazla iki kez gerçekleştiriliyor. Süreli destekler ise onayda olan süre boyunca her ay sağlanıyor.

SED yardımı her ayın ikinci haftasında ödeniyor. Yardım ödemeleri e Devlet "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden takip ediliyor.



