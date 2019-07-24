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Kışı evlerinde, yazı mağarada geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde yaşayan kimi aileler, kavurucu sıcakları serin bir ortamda geçirmek için evlerinin önündeki mağaraları adeta yazlık ev olarak kullanıyor - Klima ve buzdolabına ihtiyaç duyulmayan "mağara evler" ortamıyla misafirleri de cezbediyor - Zinarin Aslan: - "Kışın evleri kullanıyor yazın da mağaralara geçiyoruz. Burayı şehir hayatından daha fazla tercih ediyorum. Doğal bir yaşamı var. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum"

MARDİN (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesinin kimi sakinleri kış aylarını evlerinde, sıcak geçen yaz aylarını ise mağarada geçiriyor.

İlçeye bağlı yaklaşık 150 nüfuslu Eskihisar Mahallesinde yaşayan vatandaşlardan bazıları sıcaktan korunmak için evlerinin önündeki mağaraları yazlık ev olarak kullanıyor.

Kavurucu sıcakları serin bir ortamda geçirmek isteyen vatandaşlar, yazlık ev olarak dizayn ettikleri mağarada yaşamaktan memnun.

Kapı ve pencereleri bulunan mağara evlerin bir bölümü, serin ortamı sayesinde yiyecek ve içeceklerin saklanması için de kullanılıyor.

Klima ve buzdolabına ihtiyaç duyulmayan "mağara evler" ortamıyla, misafirlerin de ilgisini çekiyor.

- "Kışın evleri kullanıyor yazın da mağaralara geçiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Zinarin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı köy sakinleri olarak yıllardır ayakta kalan mağaraları yaz aylarında barınma amaçlı kullandıklarını söyledi.

Mağaraların girişine kapı yaptıklarını, içini de dizayn ederek, yaşam için uygun hale getirdiklerini ifade eden Aslan, bu mağaralar sayesinde yaz aylarında serin bir yaşam sürdüklerini anlattı.

Çevrede kullanılmayan birçok mağara bulunduğuna işaret eden Aslan, "Eskiden burada mağaralar barınma amaçlı kullanılıyordu. Hayvanlar bir yerde insanlar da bir yerde yaşıyordu. Evler kullanılmıyordu. Şu an ise köyde iki tip ev var. Mağaralar ve normal odalı evler. Kışın evleri kullanıyor yazın da mağaralara geçiyoruz. Mağaranın arka tarafını da dondurucu niyetine kullanıyoruz." dedi.

- Serinlik misafirleri de cezbediyor

Aslan, kış mevsiminde de mağaralarda erzakları muhafaza ettiklerini dile getirerek, çevre köylerden de peynir gibi çeşitli ürünlerini serin bir ortamda saklamak için mağaraya getirenlerin olduğunu aktardı.

Her akşam mağarada komşularını ağırladıklarını anlatan Aslan, "Akşamları burada toplanıyoruz. Köylüler geliyor, sohbetler oluyor. İnsanları bir araya getirme yönüyle de çok güzel oluyor. Burada klima ihtiyacı duyulmuyor. Hatta misafirler geldiğinde, 'Klima mı var?' diye soruyorlar. Özellikle oruç tutarken çok avantajı oluyor. Akşama kadar mağaradan dışarı çıkılmıyor. Burayı şehir hayatından daha fazla tercih ediyorum. Doğal bir yaşamı var. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Klima kullanmaya gerek kalmıyor"

Hafsadi Aslan (70) da Kürtçe yaptığı açıklamada, mağaraları temizleyerek, bakım yaptıklarını belirtti.

Mağaranın önceden yaşam için uygun olmadığını, bazı onarımlarla yaşanabilir bir hale getirdiklerini aktardı.

"Yazın dışarısı ne kadar sıcak olsa da mağaranın içi serin oluyor. Kışın ise mağaranın içi sıcak oluyor. Burası o kadar serin ki buzluktan daha iyi." ifadelerini kullanan Aslan, diğer evlerde yaz aylarında büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Aslan, "Evler çok sıcak olduğu için dayanamıyoruz. Serin olduğu için burayı tercih ediyoruz. Klima kullanmaya gerek kalmıyor. Klima ve elektrik masrafından da kurtuluyoruz." dedi.

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Eskihisar Mahallesi mağara ev Nusaybin

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