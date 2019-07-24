Kışı evlerinde, yazı mağarada geçiriyorlar

Mağaraların girişine kapı yaptıklarını, içini de dizayn ederek, yaşam için uygun hale getirdiklerini ifade eden Aslan, bu mağaralar sayesinde yaz aylarında serin bir yaşam sürdüklerini anlattı.

Kapı ve pencereleri bulunan mağara evlerin bir bölümü, serin ortamı sayesinde yiyecek ve içeceklerin saklanması için de kullanılıyor.

Çevrede kullanılmayan birçok mağara bulunduğuna işaret eden Aslan, "Eskiden burada mağaralar barınma amaçlı kullanılıyordu. Hayvanlar bir yerde insanlar da bir yerde yaşıyordu. Evler kullanılmıyordu. Şu an ise köyde iki tip ev var. Mağaralar ve normal odalı evler. Kışın evleri kullanıyor yazın da mağaralara geçiyoruz. Mağaranın arka tarafını da dondurucu niyetine kullanıyoruz." dedi.

- Serinlik misafirleri de cezbediyor

Aslan, kış mevsiminde de mağaralarda erzakları muhafaza ettiklerini dile getirerek, çevre köylerden de peynir gibi çeşitli ürünlerini serin bir ortamda saklamak için mağaraya getirenlerin olduğunu aktardı.

Her akşam mağarada komşularını ağırladıklarını anlatan Aslan, "Akşamları burada toplanıyoruz. Köylüler geliyor, sohbetler oluyor. İnsanları bir araya getirme yönüyle de çok güzel oluyor. Burada klima ihtiyacı duyulmuyor. Hatta misafirler geldiğinde, 'Klima mı var?' diye soruyorlar. Özellikle oruç tutarken çok avantajı oluyor. Akşama kadar mağaradan dışarı çıkılmıyor. Burayı şehir hayatından daha fazla tercih ediyorum. Doğal bir yaşamı var. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.