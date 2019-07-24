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"Kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapılar" yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alınan karar gereği, şehri görsel açıdan anlamsız kılan, sosyal hayatı ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapılar 3 iş günü içinde yıkılacak - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Bursa'nın en önemli sıkıntılarından biri kaçak yapılaşma. Bununla ilgili mücadelede çok kararlıyız"

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, kentte kaçak yapıların yıkılması ve inşaatı yapan müteahhit ile firmaların cezalandırılmasını öngören kararı kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehri görsel açıdan anlamsız kılan, sosyal hayatı ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapıların 3 iş günü içinde yıkılmasını öngören karar, Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre ayrıca kaçak yapılara beton veren firmalar ile işin yüklenicisi kişiler çeşitli yaptırımlara maruz kalacak. Cezalandırma, iş yeri kapatma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesine kadar gidebilecek.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, planlı, deprem dayanıklılığına sahip ve altyapı hizmetlerinden etkin yararlanılan yapılaşmanın elde edilmesine yönelik kararların uygulanmasıyla Bursa'da kaçak yapıyla mücadelenin kesin olarak sağlanacağını ifade etti.

Planlı ya da plansız alanda inşa edilmesine bakılmaksızın ruhsat düzenlenmesi mümkün olmayan alanlarda oluşturulacak yapıların en geç 3 iş günü içinde yıkılacağını belirten Aktaş, kurulacak telefon hattıyla ruhsatsız yapılar hakkında ihbarlar alınacağını bildirdi.

Bursa'nın en önemli sıkıntılarından birinin kaçak yapılaşma olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili mücadelede çok kararlıyız. Mücadeleyle ilgili odak gruplarıyla bir araya geldik. 17 ilçemizi kapsayacak şekilde kararlı duruş sergilersek, Bursa için bu tehditten kurtulmuş olacağız. Tüm şikayetler bu hatta iletilebilecek. İşlemlerin daha hızlı yürüyebilmesi adına tüm belediye, kurum ve kuruluşlarda 'ruhsatsız-kaçak yapı veri tabanı' oluşturulacak. Hızlı tespit, müdahale ve etkin sonuç alabilme adına ise drone ile hava denetimleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda zabıtaların da emir ve yasaklarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek, yapılacak tespitlerle ilgili yetkili birimler bilgilendirilecek. Kaçak inşa edildiği tespit edilen yapılarda su, doğal gaz, elektrik ve Telekom gibi hizmetler en geç 3 iş günü içinde sonlandırılacak. Altyapı hizmeti sağlayan kuruluşlar hakkında ise idari ve adli işlemler başlatılacak."

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