Kişilik testi! Bu resimde ilk olarak hangi hayvanı görüyorsunuz?

Gerçek kişilik toplumsal kurallar ve genel ahlak dürtüleri çerçevesinde bilinçaltında gizlenmiştir. Bu gizlenen yanlarınızı açığa çıkartmak ve yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kişilik testleri size yardımcı olabilir. Kişilik testine konu olan görselde ilk olarak neyin dikkatinizi çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Sonuçların daha doğru çıkabilmesi için ilk gördüğünüz şeye dikkat etmenizi rica ediyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Bu testte hiçbir doğru ya da yanlış cevap olmadığının altını çizmemiz gerekir. Çünkü görsel algılama ve bakış açısı aslında kişinin özelinde değişkenlik gösterir. Aynı görsele aynı süreler içerisinden bakan iki kişi farklı alanlara dikkat edebilir. Sizden hayvanların resmedildiği bu görselde ilk dikkatinizi neyin çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Çünkü bu sizin kişiliğinizdeki gizli yanları ortaya çıkartacak.

KEDİ

İlk olarak kediyi fark ettiyseniz stresinizin en büyük kaynağı kişisel ilişkilerinizdir. Sevdiklerinizle bağınızı kaybettiğinizi hissediyorsunuz ve bazen ilişkinizin nereye gittiğinden bile emin olamıyorsunuz. İlişkinize yeni başladığınızda hissettiğiniz anılarınızı geri getirin ve belki de yapmanız gereken tek şey sizi rahatsız eden şey hakkında konuşmaktır. İletişim, genellikle kişisel sorunları çözmenin anahtarıdır.