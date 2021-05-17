Kişilik testi! Bu resimde ilk olarak hangi hayvanı görüyorsunuz?

Gerçek kişilik toplumsal kurallar ve genel ahlak dürtüleri çerçevesinde bilinçaltında gizlenmiştir. Bu gizlenen yanlarınızı açığa çıkartmak ve yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kişilik testleri size yardımcı olabilir. Kişilik testine konu olan görselde ilk olarak neyin dikkatinizi çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Sonuçların daha doğru çıkabilmesi için ilk gördüğünüz şeye dikkat etmenizi rica ediyoruz.
Bu testte hiçbir doğru ya da yanlış cevap olmadığının altını çizmemiz gerekir. Çünkü görsel algılama ve bakış açısı aslında kişinin özelinde değişkenlik gösterir. Aynı görsele aynı süreler içerisinden bakan iki kişi farklı alanlara dikkat edebilir. Sizden hayvanların resmedildiği bu görselde ilk dikkatinizi neyin çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Çünkü bu sizin kişiliğinizdeki gizli yanları ortaya çıkartacak.
İlk olarak kediyi fark ettiyseniz stresinizin en büyük kaynağı kişisel ilişkilerinizdir. Sevdiklerinizle bağınızı kaybettiğinizi hissediyorsunuz ve bazen ilişkinizin nereye gittiğinden bile emin olamıyorsunuz. İlişkinize yeni başladığınızda hissettiğiniz anılarınızı geri getirin ve belki de yapmanız gereken tek şey sizi rahatsız eden şey hakkında konuşmaktır. İletişim, genellikle kişisel sorunları çözmenin anahtarıdır.
Resme odaklandığınızda aslanları gördüyseniz, uzun zamandır taşıdığınız sorumlulukların size ağır gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Her şeye ve herkese bakmaya o kadar alışkınsınız ki, kendinizi unutmaya başladınız. Aileniz ve arkadaşlarınız inanılmaz derecede sert olduğunuzu ve her şeyin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor, ancak sınırda olduğunuzu hissediyorsunuz ve her küçük şey bardağı taşıran son damla olabilir. Bu nedenle arada sırada da olsa bencil olmanın kimseye zararlı olmayacağını kendinize hatırlatabilirsiniz. Kendinizi şımartarak yeniden şarj olmanın zamanı geldi de geçiyor bile.
Gördüğünüz ilk hayvanlar zebraysa, en büyük endişeniz sağlığınız veya ailenizden birinin sağlığı ile ilgilidir . Sağlık konusunda biraz endişelenmek aslında iyi bir şeydir. Çünkü bu sizi ve sevdiklerinizi sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaya teşvik eder. Ancak bu durum kaygıya dönüşürse ciddi bir sorun haline gelebilir.
Zürafalar gördüğünüz ilk hayvanlarsa, işinizle ilgileniyorsunuz ve maddi olarak kendinizi çok güvensiz hissediyorsunuz. İşinizin değiştiğini ve pek emin olmadığınız bazı yeni beceriler gerektirdiğini düşünüyorsanız, kendinize karşı dürüst olun, eksik olabileceklerinizi bulun ve üzerinde çalışın.
Mavi kuş gördüğünüz ilk şeyse, kendinizi biraz kaybolmuş ve yalnız hissediyorsunuz demektir. Modern toplumda, çoğunlukla mesajlaşma, e-postalar ve paylaşılan resimler aracılığıyla bağlantı kuruyoruz. Bu durum oldukça pratik olmasına rağmen sanal iletişimin getirisi olarak gerçekten biriyle konuşurken kendinizi rahat hissedemiyorsunuz. Üstelik şu an için bu kalıbı kırma konusunda da endişelere sahipsiniz.
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