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Kişilik testi! Bu resimde ilk olarak hangi hayvanı görüyorsunuz?

Seray Üstün Seray Üstün
17.05.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilimin en büyük ilgi alanı aslında insanoğlunu anlamlandırabilmektir. Bilimin çeşitli dalları sayesinde yapılan bu anlam çalışmaları “Ben kimim, diğerleri kim olduğumu düşünüyor ve kim olmak istiyorum” sorularına hizmet eder. Kişilik testleri, bu ciddi temel soruların cevaplarını eğlenceli bir şekilde öğrenmemize yardımcı oluyor.

Kişilik testi! Bu resimde ilk olarak hangi hayvanı görüyorsunuz?

Gerçek kişilik toplumsal kurallar ve genel ahlak dürtüleri çerçevesinde bilinçaltında gizlenmiştir. Bu gizlenen yanlarınızı açığa çıkartmak ve yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kişilik testleri size yardımcı olabilir. Kişilik testine konu olan görselde ilk olarak neyin dikkatinizi çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Sonuçların daha doğru çıkabilmesi için ilk gördüğünüz şeye dikkat etmenizi rica ediyoruz.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Bu testte hiçbir doğru ya da yanlış cevap olmadığının altını çizmemiz gerekir. Çünkü görsel algılama ve bakış açısı aslında kişinin özelinde değişkenlik gösterir. Aynı görsele aynı süreler içerisinden bakan iki kişi farklı alanlara dikkat edebilir. Sizden hayvanların resmedildiği bu görselde ilk dikkatinizi neyin çektiğine odaklanmanızı istiyoruz. Çünkü bu sizin kişiliğinizdeki gizli yanları ortaya çıkartacak.

KEDİ

KEDİ

İlk olarak kediyi fark ettiyseniz stresinizin en büyük kaynağı kişisel ilişkilerinizdir. Sevdiklerinizle bağınızı kaybettiğinizi hissediyorsunuz ve bazen ilişkinizin nereye gittiğinden bile emin olamıyorsunuz. İlişkinize yeni başladığınızda hissettiğiniz anılarınızı geri getirin ve belki de yapmanız gereken tek şey sizi rahatsız eden şey hakkında konuşmaktır. İletişim, genellikle kişisel sorunları çözmenin anahtarıdır.

ASLANLAR

ASLAN

Resme odaklandığınızda aslanları gördüyseniz, uzun zamandır taşıdığınız sorumlulukların size ağır gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Her şeye ve herkese bakmaya o kadar alışkınsınız ki, kendinizi unutmaya başladınız. Aileniz ve arkadaşlarınız inanılmaz derecede sert olduğunuzu ve her şeyin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor, ancak sınırda olduğunuzu hissediyorsunuz ve her küçük şey bardağı taşıran son damla olabilir. Bu nedenle arada sırada da olsa bencil olmanın kimseye zararlı olmayacağını kendinize hatırlatabilirsiniz. Kendinizi şımartarak yeniden şarj olmanın zamanı geldi de geçiyor bile.

ZEBRALAR

ZEBRALAR

Gördüğünüz ilk hayvanlar zebraysa, en büyük endişeniz sağlığınız veya ailenizden birinin sağlığı ile ilgilidir . Sağlık konusunda biraz endişelenmek aslında iyi bir şeydir. Çünkü bu sizi ve sevdiklerinizi sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaya teşvik eder. Ancak bu durum kaygıya dönüşürse ciddi bir sorun haline gelebilir.

ZÜRAFALAR

ZÜRAFALAR

Zürafalar gördüğünüz ilk hayvanlarsa, işinizle ilgileniyorsunuz ve maddi olarak kendinizi çok güvensiz hissediyorsunuz. İşinizin değiştiğini ve pek emin olmadığınız bazı yeni beceriler gerektirdiğini düşünüyorsanız, kendinize karşı dürüst olun, eksik olabileceklerinizi bulun ve üzerinde çalışın.

MAVİ KUŞ

MAVİ KUŞ

Mavi kuş gördüğünüz ilk şeyse, kendinizi biraz kaybolmuş ve yalnız hissediyorsunuz demektir. Modern toplumda, çoğunlukla mesajlaşma, e-postalar ve paylaşılan resimler aracılığıyla bağlantı kuruyoruz. Bu durum oldukça pratik olmasına rağmen sanal iletişimin getirisi olarak gerçekten biriyle konuşurken kendinizi rahat hissedemiyorsunuz. Üstelik şu an için bu kalıbı kırma konusunda da endişelere sahipsiniz.

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