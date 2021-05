Kişilik testi! Bu resimde ilk olarak hangi hayvanı görüyorsunuz?

ASLANLAR

Resme odaklandığınızda aslanları gördüyseniz, uzun zamandır taşıdığınız sorumlulukların size ağır gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Her şeye ve herkese bakmaya o kadar alışkınsınız ki, kendinizi unutmaya başladınız. Aileniz ve arkadaşlarınız inanılmaz derecede sert olduğunuzu ve her şeyin üstesinden gelebileceğinizi düşünüyor, ancak sınırda olduğunuzu hissediyorsunuz ve her küçük şey bardağı taşıran son damla olabilir. Bu nedenle arada sırada da olsa bencil olmanın kimseye zararlı olmayacağını kendinize hatırlatabilirsiniz. Kendinizi şımartarak yeniden şarj olmanın zamanı geldi de geçiyor bile.

ZEBRALAR

Gördüğünüz ilk hayvanlar zebraysa, en büyük endişeniz sağlığınız veya ailenizden birinin sağlığı ile ilgilidir . Sağlık konusunda biraz endişelenmek aslında iyi bir şeydir. Çünkü bu sizi ve sevdiklerinizi sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaya teşvik eder. Ancak bu durum kaygıya dönüşürse ciddi bir sorun haline gelebilir.

ZÜRAFALAR

Zürafalar gördüğünüz ilk hayvanlarsa, işinizle ilgileniyorsunuz ve maddi olarak kendinizi çok güvensiz hissediyorsunuz. İşinizin değiştiğini ve pek emin olmadığınız bazı yeni beceriler gerektirdiğini düşünüyorsanız, kendinize karşı dürüst olun, eksik olabileceklerinizi bulun ve üzerinde çalışın.