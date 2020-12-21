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  4. Kişilik testi! Bunun için kavga bile ediliyor! Yatağın sol tarafında uyuyorsanız eğer...

Kişilik testi! Bunun için kavga bile ediliyor! Yatağın sol tarafında uyuyorsanız eğer...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bu zamana kadar parmak uzunluğu, parmak kısalığı gibi bazı testleri sık sık gördük ve bu testlerin karakterimiz hakkında bazı bilgiler verdiğini öğrendik. Yeni yapılan bir çalışmaya göre bu testlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre yatağın sağında ya da solunda uyumak kişiliğiniz hakkında pek çok şey söylüyor. İşte kişilik testine göre ortaya çıkanlar.

Kişilik testi! Bunun için kavga bile ediliyor! Yatağın sol tarafında uyuyorsanız eğer...

Eşinizle birlikte yaşıyorsanız ve bir yatağı paylaşıyorsanız, hangi tarafta uyuyorsunuz? Bu tarafların nasıl bölündüğü biraz muamma, çünkü hangi tarafta uyuduğunuza nasıl nasıl karar verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Muhtemelen hayır, çünkü bilinçaltınız en önemli motivasyondur! İşte yatakta seçtiğiniz tarafa göre kişilik testi.

SOL TARAFTA UYUYUYANLAR DAHA POZİTİF

Yatağın her gece uyuduğunuz tarafı kişiliğiniz hakkında çok şey ortaya çıkarabilir! Sol tarafta mı uyuyorsunuz? (Yani partneriniz sağınızda mı uyuyor) Bu, pozitif bir insan olduğunuz ve stresle oldukça iyi başa çıkabileceğiniz anlamına gelir. Solda uyuyan insanların üçte ikisi kriz anında sağ uyuyan partnerlerine göre daha sakin tepki veriyor. Sağda uyuyan insanların yüzde 18'ine kıyasla, kendilerine daha güveniyorlar ve hayata daha olumlu bir bakış açısına sahipler. Bu araştırmaya göre sağda uyuyan insanlar da genellikle biraz daha huysuz.

KAVGA NEDENİ BİLE OLABİLİYOR!

Bu nedenle, solda uyuyan insanların partnerleriyle taraf değiştirmeyi reddetmeleri şaşırtıcı değil. Hatta her 10 çiftten 1'i bu konuda kavga ediyor. Bu kavgalar sadece tercihlerle değil, aynı zamanda tembellikle de ilgili. Kapıya yakın uyumak istememenin yanı sıra, şu argümanlar sıklıkla gündeme gelir: Isıtmaya yakın olmak istememek, televizyonu daha iyi görmek, trafik gürültüsünden veya uyuyan bebeklerden daha uzakta olmak istemek gibi.

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