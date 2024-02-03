KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. 'Kışın bu şekilde duş almaktan kaçının' Ciddi sağlık problemlerine yol açıyor

    'Kışın bu şekilde duş almaktan kaçının' Ciddi sağlık problemlerine yol açıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.02.2024 15:05 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Cilt kuruluğunu tetikleyen kış aylarının, seboreik egzema riskini artırdığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topçu, “Özellikle kış aylarında cildin kurumasını artırabilecek iç mekân ısıtmaları ve uzun süre sıcak suyla yapılan banyolar semptomları artırıyor” dedi.

    'Kışın bu şekilde duş almaktan kaçının' Ciddi sağlık problemlerine yol açıyor

    Seboreik egzema genellikle soğuk hava şartlarının etkisiyle kış aylarında daha belirgin hale geliyor. Soğuk, kuru hava cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden oluyor. Hastalık hakkında bilgilendiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topçu, “Seboreik egzema, genellikle kafa derisi, yüz, kulaklar, göğüs, sırt ve kasıklarda kırmızı, sarımsı, pullu lezyonlarla kendini gösteren, kaşıntıya sebep olan bir cilt sorunudur. Seboreik egzema genellikle genç yetişkinlerde ve orta yaşlı bireylerde daha sık görülüyor. Stres, genetik faktörler ve bağışıklık sistemi sorunları da bu durumun ortaya çıkmasında etkili” ifadelerini kullandı.

    “İÇ MEKAN ISITMALARINA DİKKAT”

    “Kışın sıcak suyla yapılan uzun banyolardan kaçının”

    Sıcak suyla uzun süreli banyoların seboreik egzama gibi cilt sorunlarına olumsuz etkilerde bulunabileceğini söyleyen İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Elif Topçu, “Özellikle kış aylarında cildin kurumasını artırabilecek iç mekân ısıtmaları ve uzun süre sıcak suyla yapılan banyolar semptomları artırıyor. Sıcak su, cildin doğal yağlarını kaybetmesine neden olabilir ve bu durum cildin kurumasına, tahriş olmasına, kaşıntıya ve egzama belirtilerinin şiddetlenmesine yol açabilir. Kapalı mekanlarda kullanılan ısıtma sistemleri, içerideki havanın kurumasına yol açabilir. Bu da cildin daha çabuk kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir” dedi.

    “CİLDİNİZİ KURUTMADAN TEMİZLEYİN”

    banyo

    Seboreik egzema ve benzeri cilt sorunlarından korunmak ve semptomları hafifletmek için alınabilecek önlemlerden bahseden Dr. Elif Topçu, “Cildinizi temiz tutarken aşırı yıkamaktan kaçının. Çok sıcak su yerine ılık su kullanarak cildinizi kurutmadan temizleyin. Banyodan sonra nemlendirici kullanarak cildinizi nemli tutun. Stresten kaçının. Saç derisini düzenli olarak temizleyin ve uygun şampuanları kullanarak saç bakımına özen gösterin. Cildinizi aşırı kimyasal içeren ürünlerden koruyun, parfüm ve alkol içermeyen ürünleri tercih edin. Sağlıklı ve dengeli bir diyet benimseyin, stresten kaçının. Belirtiler ortaya çıkarsa veya şiddetlenirse bir dermatoloğa danışarak kişisel bir tedavi planı oluşturmanızda fayda var” şeklinde konuştu. (İHA)

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sabah uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız bilmeniz gerekenlerSabah uyanır uyanmaz kahve içiyorsanız bilmeniz gerekenler
    Bu burçlar ihanetin kitabını yazar!Bu burçlar ihanetin kitabını yazar!
    İlişki uzmanından 15 soruda 'Doğru ilişkide misin?' testi! İlişki uzmanından 15 soruda 'Doğru ilişkide misin?' testi!
    Anahtar Kelimeler:
    banyo cilt sırt
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.