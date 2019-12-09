Kışın çetin geçtiği Kars'ta arıların "tatlı uykusu" başladı

İSMAİL KAPLAN - Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Kars'ta, soğuk havadan korunması için yayladan getirilen arıların kışlatma çalışması tamamlandı.

İlkbaharda yaylalara çıkarılan yaklaşık 60-70 bin kovan arıdan 400-500 ton balın elde edildiği kentte, havanın soğumasıyla birlikte arı yetiştiricileri kovanlarını köylere taşıdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle arıcılar, kovanları daralttıktan sonra çuval, bez gibi koruyucu eşyalarla muhafaza ederek, arıları dondurucu soğuktan koruyor.

Arıcılar, bu yöntemle arıların hem telef olmasının önüne geçiyor hem de bir sonraki sezona daha sağlıklı girmelerini sağlıyor.

- "Kars'ta 130 bin kovan bulunuyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta Arıcılar Birliğine kayıtlı 130 bin civarında kovanın bulunduğunu söyledi.

Kış aylarının çetin geçtiği Kars'ta bazı üreticilerin arılarını başka illere götürdüğünü anlatan Ertaş, "Kars'ta 130 bin kovanın 60-70 bini, şehir dışına Antalya-Mersin, Muğla-Aydın bölgelerine, Ege ve Akdeniz sahillerine kışlatmaya götürülüyor. Burada kalan arıların kışlatma hazırlıkları ise bitti." dedi.