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Kışın çiçeklere bakmanın püf noktaları! Dış mekan bitkilerinde yanmış hayvan gübresi, iç mekanda...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Kış, soğuklar ve öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle bitkiler ve çiçekler için en sert mevsimdir. Bu, çiçeklerin çiçek açmasını yaza göre çok zorlaştırır. Kışın çiçeklerinize nasıl bakacağınızı biliyorsanız, çiçekleriniz ister içeride ister bahçenizde olsun, hava düzeldiğinde sıfırdan başlamanız gerekmez. Ama bilmiyorsanız sizin için kış bitkilerinin bakımını adım adım anlattık.

Kış, bir ev bitkisini öldürmek için muhtemelen yılın en kolay zamanıdır. Düşük ışık seviyeleri, kuru hava, daha kısa günler ve soğuk sıcaklıklar gibi yorucu yetiştirme koşulları, ev bitkilerini adım adım hızlandırır.

Bitkilerin kışın hayatta kalmasına yardımcı olmanın sırrı, bakım rutinlerini mevsimlik yetiştirme koşullarına uyacak şekilde ayarlamaktır. Gelin nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenelim.

HANGİ BİTKİLER KIŞA DAYANIKLIDIR?

Kışa dayanıklı bitkiler arasında en başta ibreli ağaçlar sayılabilir. Bunlar çamlar, sedir türleri, bütün ibreli ağaçlar, ardıçların hepsi kışa dayanıklı bitkilerdir. Hiçbir şekilde yaprak dökmezler ve bütün kış boyunca aynı formunda kalarak devam ederler.

Çiçekli bitkiler, bahar ve yaz aylarına göre kışın daha az sayıdadır. Başlıca çiçekli bitkilerden siklamenler Kasım ayı sonunda çıkmaya başlar ve bütün kış boyunca çiçekli kalırlar. Çuha adı verilen bitki Ekim sonunda çıkmaya başlar, bütün kışı çiçekli geçirir.

Dış mekandan iç mekana bazı bitkiler alınacak olursa, bunlar da tropikal bitkiler, limon, portakal olmalıdır.İçeride 15 - 18 derece arası saklandığı takdirde kışın da yaşamlarını sürdürebilirler.

ÇİÇEKLERİN KIŞ BAKIMI NE ZAMAN BAŞLAMALIDIR?

Ağustos'un sonundan Eylül'ün başından itibaren hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı görülür.

Hava sıcaklıkları düşmeye başladığı zaman, bitkiler uyuma dönemine geçmeden önce kış bakımlarının yapılması lazımdır.

Toprakları eski bir topraksa, kesinlikle değiştirilmesi lazımdır. Çünkü bitkilerin uyku döneminde bile olsa azot ve fosfor oranı yüksek toprak kalitesine ihtiyacı vardır.

Küçük bir saksıdaysa, saksı değişimini bir boy büyük olmak kaydıyla yapmak mümkündür. Bahçede bitkiler varsa form budamalarının yapılması, drenaj ve sulamalarının kontrol edilmesi lazımdır.

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DIŞ MEKAN KIŞ BİTKİLERİ SOĞUKTAN NASIL KORUNMALIDIR?

Palmiye türleri, turunçgiller gibi tropikal bitkiler varsa, bunları kışın çok iyi bir şekilde korumak gerekir.

Evlerde kapalı bir sera ya da kış bahçesi varsa buraya konulabilir. Bu şekilde bitkinin dışarıdaki soğuktan etkilenmesi önlenir. Aynı zamanda meyve veren bitkilerin de bir sonraki sene meyve vermesi sağlanır.

Zeytin ağacı, düşük soğuktaysa ve içeri alınamıyorsa, üzerine havalı bir naylon konulur, bu naylonun güneşi geçirebilmesi gerekir. Eğer bahçede bir palmiye varsa, gövdeleri kapatılabilir, çünkü bitki soğuğu büyük miktarda gövdeden almaktadır.

KIŞ AYLARINDA BİTKİ BAKIMI NASIL YAPILMALIDIR?

Bitkiler kış soğuklarından korunmak isteniyorsa, dış mekanda yaprak dökmeyen bitkilerde azotla birlikte gübreleme yapıp desteklemek gerekir.

Yaprak döken bitkilerde kışlık yağ uygulaması yapılabilir. İç mekan bitkilerinde saksı küçükse, bir boy büyük saksılara geçirilmelidir.

Eski bir toprak varsa, iç mekan bitkilerinde torf ve gübreleme olmalıdır. Dış mekan bitkilerinde ise yanmış hayvan gübreleri kullanılmalıdır.

Genel olarak iç ve dış mekan bitkilerinde havaların ısısı düştüğü zaman azot oranında gübre yapılması gerekir.

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KIŞ AYLARINDA BİTKİ BAKARKEN SICAKLIK NASIL OLMALIDIR?

Dış mekanda özellikle kuzey cephesinde olan bir bahçe varsa ve o bitkiler de kuzey cephesinde duruyorsa, palmiye türleri, turunçgiller ve zeytin soğuktan korunmalıdır.

İçeri alınma şansı olanları içeri almak gerekir. Dışarıda kalanların da gövdesi kapatılmalıdır. İç mekanda benjamin, areka, aglenoma türlerini 15 derecenin altına koymamak gerekir. Kalorifer kenarına bitki konursa, bitkinin yapraklarında yanma görülebilir, bundan korunmalıdır.

KIŞ AYLARINDA BİTKİLER NASIL SULANMALIDIR?

Eğer dış mekandan başlanacaksa, sulama daha da azalacaktır. Bahçede eğer otomatik sulama sistemi varsa, ekstradan bir şey yapılmasına gerek yoktur. Fakat yağmur suların ve karların suya dönüşmesinden sonra su birikintisi olacağı için, bahçenin çok iyi bir şekilde drenajının olması gerekmektedir.

Ekim ayının başında, bahçenin giderlerinin belirlenmesi, drenaj sistemleri kazınmalı, içine drenaj boruları korunmalı ve toprak kapatılmalıdır. Yoksa aşırı sulanmadan dolayı bitkilerin kök çürümelerine neden olabilir.

İç mekan bitkilerinde aynı şekilde sulamaya devam edilebilir. Bitkiler yazın haftada 2 sulanıyorsa, kışın bu oran azalacaktır.

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KIŞ AYLARINDA BİTKİLERİN DONMASI NASIL ÖNLENİR?

Dış mekan bitkilerinde, yazın çiçekli kışın çiçeksiz olan ve yaz kış yaşayan bitkilerin budanması gerekmektedir.

Fakat ibreli ağaç türlerinde, hem Ağustos'un sonunda hem de kış başlamadan önce azot oranı yüksek gübrelerle kışı rahatlıkla geçirmesi sağlanabilir.

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