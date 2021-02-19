Kışın çiçeklere bakmanın püf noktaları! Dış mekan bitkilerinde yanmış hayvan gübresi, iç mekanda...

Kış, bir ev bitkisini öldürmek için muhtemelen yılın en kolay zamanıdır. Düşük ışık seviyeleri, kuru hava, daha kısa günler ve soğuk sıcaklıklar gibi yorucu yetiştirme koşulları, ev bitkilerini adım adım hızlandırır.

Bitkilerin kışın hayatta kalmasına yardımcı olmanın sırrı, bakım rutinlerini mevsimlik yetiştirme koşullarına uyacak şekilde ayarlamaktır. Gelin nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenelim.

HANGİ BİTKİLER KIŞA DAYANIKLIDIR?

Kışa dayanıklı bitkiler arasında en başta ibreli ağaçlar sayılabilir. Bunlar çamlar, sedir türleri, bütün ibreli ağaçlar, ardıçların hepsi kışa dayanıklı bitkilerdir. Hiçbir şekilde yaprak dökmezler ve bütün kış boyunca aynı formunda kalarak devam ederler.

Çiçekli bitkiler, bahar ve yaz aylarına göre kışın daha az sayıdadır. Başlıca çiçekli bitkilerden siklamenler Kasım ayı sonunda çıkmaya başlar ve bütün kış boyunca çiçekli kalırlar. Çuha adı verilen bitki Ekim sonunda çıkmaya başlar, bütün kışı çiçekli geçirir.

Dış mekandan iç mekana bazı bitkiler alınacak olursa, bunlar da tropikal bitkiler, limon, portakal olmalıdır.İçeride 15 - 18 derece arası saklandığı takdirde kışın da yaşamlarını sürdürebilirler.