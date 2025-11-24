Kışın faturalar cep yakmasın! Bu önerilerimize kulak verin…

Kombiyi aç-kapa yapmıyoruz!



Gün içinde kombiyi kapatıp akşam açmayı alışkanlık haline getirmişiz. Ama bunu yapmak doğru değil aslında. Çünkü her açıp kapatma cihazın kendini yeniden çalıştırması demek. Tabii bunu yaparken daha fazla enerji harcıyor.

Yalıtım her şeydir!

Evlerde soğuk havanın en çok girdiği yerler pencere ve kapı altları. Eğer buralara güzel bir yalıtım yapılırsa o zaman evin soğuması engellenir. Yani sıcak hava içeride kalmış olur.

Kalın perdeler kullanmayı dene.

Kalın perdeler ne alaka diye düşünebilirsin. Pencerelerden gelen soğuğun içerinin sıcaklığını düşürmemesi için kalın perdeler kullanmayı deneyebilirsin. Akşamları kalın perdeleri kapattığında ısı kaybını önlemiş olursun yani.

Petek önleri asla kapatılmamalı.



Evlerde en çok yapılan hatalardan biri peteklerin önüne bir şeyler koymak. Peteklerin önüne koyulan herhangi bir eşya sıcak havanın gelmesini engelliyor. O yüzden peteklerin önünde bir şey olmamasına dikkat etmelisin.

Halısız ev olmaz.



Halılar evlerde sadece dekor değiller. Halılar evi aynı zamanda sıcak tutmaya da yarıyor. Evde halı ve kilim kullanımını artırsan sıcak kaybını önlemiş olursun.

Güneş enerjisinden faydalanmayı ihmal etme!

Güneş doğal bir ısıtıcı. Güzel güneşli günlerde bu enerjiden yararlanmalısın. Güneşin olduğu günlerde perdeleri tamamen açarsan içerisi güneş enerjisiyle ısınır.

Kombinin bakımlarını düzenli yaptırmak gerek.

Kombinin bakımları tamsa ve filtre temizlikleri yapıldıysa o zaman daha iyi çalışır. Yine basıncı doğru değilse o zaman daha fazla harcama yapar. Bu yüzden kombinle ilgili bakımları takip edip yaptırmalısın.

Kullanılmayan odalar varsa buraları ısıtma.

Evlerde bazı odalar hiç kullanılmıyor. İşte böyle odaların varsa buraları ısıtmanın bir anlamı yok. Buradaki petekleri kapatarak gereksiz yere fazla harcamanın önüne geçebilirsin.

Isınmak için ekstra cihazlar varsa bunları dikkatli kullanmak gerek.

Evde elektrikli ısıtıcı tarzı ürünler kullanıyorsan bunların faturaya yansıyacağını bilmelisin. O yüzden yüksek enerji tüketen bu tarz cihazları çalıştırırken bilinçli olmanda fayda var. Gerektiğinde kısa süreli açabilirsin ama devamlı olması cebini yakabilir.

Isı yalıtımı yaptırmak en iyi çözümlerden.

Uzun vadeli bir çözüm elbette bu. Kaliteli bir ısı yalıtımı ile enerji kaybı çok azalır. İlk yaptırırken maliyeti yüksek gelse de faturalardaki azalma için buna değer, inan!