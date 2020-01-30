Kışın kilo kontrolü sağlayın, yazı mutlu karşılayın

Kış aylarında mevsim değişimi ile gelen hastalıklar, hava şartlarına bağlı mutsuzluk, stres, düzensiz ve yetersiz beslenme gibi çevresel faktörler bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Bu dönemde ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerden oluşan besin gruplarını günlük gereksinime göre tüketmenin kilo kontrolü sağladığını ve hastalıklara yakalanma riskini azalttığını söyleyen Dyt. Simay Karadeniz, önerilerine şöyle devam etti: “ Sebze ve meyve tüketin: Antioksidan olarak görev yapan A, C ve E vitaminlerinden zengin kış sebze ve meyvelerini günlük beslenme programımızda bulundurmamız bağışıklık sistemimizi olumlu etkiler. Günlük toplam 4-5 porsiyon olmak üzere taze sebze ve meyve tüketimi önerilmektedir. Havuç, brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi kış sebzelerinin yanı sıra kış meyvelerinden nar, portakal, mandalina, elma, ananas tüketimine de yer verilmelidir. Özellikle kış sebzelerini çiğ tüketmek, az pişirmek ya da buharda pişirmek vitamin ve mineral kayıplarının önüne geçebilir.

Haftada 2 kez balık tüketin: Balık, omega 3, kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot mineralleri ve E vitami ve protein açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirir, tokluk sağlar. Pişirme yöntemi olarak kızartma yerine, haşlama,fırında veya ızgara tercih edilmelidir. Tatlı istekleriyle başa çıkın: Öğün atlamak, gün içerisinde uzun süreli açlıklar yaşamak ve öğünlerdeki yetersiz protein alımı, tatlı isteğini arttırabilir. Basit karbonhidrat tüketimi ise kan şekeri düzeylerini daha dengesiz seyrettreceğinden tekrar acıkmanıza sebep olur ve bu döngüden çıkmakta zorlanırsınız. Öğün aralarına lif içeriği yüksek meyveler eklenerek tatlı isteklerinin önüne geçilebilir. Örneğin, yoğurt + elma + tarçın ya da süzme yoğurt + bal kabağı + tahin ya da süt + muz + yulaf ezmesi + kakao karışımları tüketilerek tatlı istekleri bastırılabilir. Su tüketimini arttırın: Havanın soğuması ile susama duygusunda azalma meydana gelir. Oysa ki, yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin atılmasında, ödemin engellemesinde, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, vücut ısısının dengelenmesinde ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Susama hissi geldiğinde vücut çoktan su kaybetmiş olabilir. Bu sebeple su içmek için susamayı beklemeyin. Günde kilogram başına 30 ml su içilmelidir, yani 70 kg bir birey için su ihtiyacı 70 kg x 30 ml = 2100 ml’dir.