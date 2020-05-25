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Kişisel karantina sürecinde kalp sağlığı için 20 dakika egzersiz şart

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.05.2020 15:26 | Son Güncelleme

Covid – 19 salgını nedeniyle uzun süredir devam eden ev yaşamı, özellikle kalp sağlığı açısından birçok riski de birlikte getirdi. Ev yaşamında sağlıklı yaşam kurallarına dikkat etmemek kontrolsüz kilo alımı ile birlikte tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına yol açıyor. Uzmanlar, kalp rahatsızlığı olanların Koronavirüs’e daha çok yakalanma riski taşıdıklarına dikkat çekiyor.

Kişisel karantina sürecinde kalp sağlığı için 20 dakika egzersiz şart

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kalp sağlığı açısından pandemi sürecini değerlendirdi ve hayati önem taşıyan tavsiyelerini paylaştı.

HAREKET ETMİYOR VE YANLIŞ BESLENİYORLAR

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir eve kapanan bireylerin yanlış yaşam biçimlerine değinen Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Evde kaldıkları sürede hareketsiz yaşıyorlar, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar ki bu sağlıklı beslenmediklerini gösterir, kontrolsüz kilo alıyorlar bu da tansiyonlarını olumsuz etkiliyor. Bu süreçte korktukları için hastalanmamaya çalışıyorlar, mecbur kalınmadıkça gidilmemesi de önerildiği için doktora gitme oranları da azaldı. Ancak bu durum hastanın sağlığı açısından iyi değil” dedi.

HEKİME DANIŞMADAN İLAÇ BIRAKILMAMALI

Prof. Dr. Mehmet Baltalı, bazı hastaların bu süreçte ilaçlarını bıraktıklarına da değinerek şöyle devam etti: “Bazı hastalar tansiyon ilaçlarını değiştirirken; bazıları da doktoruna sormadan ilaç kullanımını bırakıyor. Hiçbir şekilde tansiyon ilaçlarının bırakılmaması lazım, hekimlerinin söylediği şekilde bu ilaçlara devam etmeleri gerekiyor. Eğer kullandıkları ilaçlar tansiyonlarını düzenlemede yetersiz kalıyorsa muhakkak doktorlarına danışıp ona göre bir yol izlemeleri şart. Havalar ısındı, tansiyonu olan bireylerin de belirli saatlerde dışarı çıkmaları gerekiyor. Havanın çok sıcak olduğu anlar için izin verilmiyor zaten ama mümkün olduğunca çok sıcak ve serin havalarda çıkmamaları daha sağlıklı olur.”

KALP HASTALARI RİSK ALTINDA

Kalp hastalarının Covid- 19’a karşı daha çok risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Kalp yetmezlikleri olanların çok daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Virüs, çok yüksek oranda olmasa da kalbe de etki edebiliyor. Yoğun bakıma yatış oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Hastanede tedavi görenler arasında kalp krizi geçirenler, kalp yetmezliği sorunu yaşayanlar ve felç geçirenler var. Kalp rahatsızlığı olanlar Covid - 19’u daha ağır geçirebiliyor. Virüs, bazı vakalarda da kalp yetmezliği ve miyokardit’e yol açabiliyor.

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