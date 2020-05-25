Kişisel karantina sürecinde kalp sağlığı için 20 dakika egzersiz şart

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kalp sağlığı açısından pandemi sürecini değerlendirdi ve hayati önem taşıyan tavsiyelerini paylaştı.

HAREKET ETMİYOR VE YANLIŞ BESLENİYORLAR

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir eve kapanan bireylerin yanlış yaşam biçimlerine değinen Prof. Dr. Mehmet Baltalı, “Evde kaldıkları sürede hareketsiz yaşıyorlar, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorlar ki bu sağlıklı beslenmediklerini gösterir, kontrolsüz kilo alıyorlar bu da tansiyonlarını olumsuz etkiliyor. Bu süreçte korktukları için hastalanmamaya çalışıyorlar, mecbur kalınmadıkça gidilmemesi de önerildiği için doktora gitme oranları da azaldı. Ancak bu durum hastanın sağlığı açısından iyi değil” dedi.

HEKİME DANIŞMADAN İLAÇ BIRAKILMAMALI

Prof. Dr. Mehmet Baltalı, bazı hastaların bu süreçte ilaçlarını bıraktıklarına da değinerek şöyle devam etti: “Bazı hastalar tansiyon ilaçlarını değiştirirken; bazıları da doktoruna sormadan ilaç kullanımını bırakıyor. Hiçbir şekilde tansiyon ilaçlarının bırakılmaması lazım, hekimlerinin söylediği şekilde bu ilaçlara devam etmeleri gerekiyor. Eğer kullandıkları ilaçlar tansiyonlarını düzenlemede yetersiz kalıyorsa muhakkak doktorlarına danışıp ona göre bir yol izlemeleri şart. Havalar ısındı, tansiyonu olan bireylerin de belirli saatlerde dışarı çıkmaları gerekiyor. Havanın çok sıcak olduğu anlar için izin verilmiyor zaten ama mümkün olduğunca çok sıcak ve serin havalarda çıkmamaları daha sağlıklı olur.”