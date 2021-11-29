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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" kararı

29.11.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen "Yemeksepeti" hakkında resen inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" kararı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurul, "müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması tehdidiyle 'Yemeksepeti'nden fidye talep edildiği, bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel verilerinin paylaşıldığı" yönündeki haberler üzerine harekete geçti.

AÇIKLAMA İÇİN İNCELEME KARARI VERİLDİ

Gündem toplantısında iddiaları ele alan Kurul, şirketin "herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" yönündeki açıklamasının doğruluğunun da tespiti için resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

Yemeksepeti, 16 Kasım'da sosyal medyadan, "kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" açıklamasını yapmıştı.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021'de de inceleme başlatmıştı.

(AA)

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